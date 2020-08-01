На Кубе скончался историк, спасший Гавану

В Гаване на 78-м году жизни скончался главный историк кубинской столицы Эусебио Леаль. Именно благодаря этому талантливому человеку Гавана приобрела тот неповторимый облик и сохранила свой колорит, который притягивает миллионы туристов со всего мира. Ведь Леалю удалось в непростые для кубинской экономики годы добиться выделения средств на реставрацию множества исторических зданий и защитить их от разрушения.

Эусебио Леаль сражался за сохранение исторического наследия Кубы как никто другой. Интересный факт, ставший городской легендой: когда в начале 70-х годов власти Гаваны к приезду очередной советской делегации на Остров Свободы решили заменить сохранившуюся с колониальных времен деревянную брусчатку на одной из центральных улиц столицы на современную плитку, буквально наперерез строителям бросился молодой человек, неистово кричащий: "Я не позволю этого, только через мой труп!". Этим борцом оказался один из сотрудников офиса историка Гаваны - специального учреждения, которое занимается сохранением исторического облика города. Леаль имел всего 6 классов образования, но был настолько увлечен историей родного города, что его приняли на работу. А потом молодому историку удалось практически невозможное: не закончив школу, он смог поступить в Гаванский университет - самое престижное учебное заведение на Острове.

В 1981 году Леаль занимает должность историка Гаваны. Он был настолько увлечен и предан своему любимому делу, что оказался готов идти на все, ради преодоления бюрократических трудностей, так свойственных Кубе. Вскоре его близкая к маниакальной одержимость защитой каждого уголка старого города позволяет ему сблизиться с лидером кубинской революции Фиделем Кастро, который как никто другой понимал необходимость сохранения истории. Леалю снова удается практически невозможное: команданте разрешает для сохранения многих зданий открывать небольшие частные магазинчики, отели и рестораны. Расчет у историка Гаваны был простой: привлечь туристов, а с ними и деньги, которые бы затем пошли на реставрацию. План сработал, и по сей день Старая Гавана, которую так скрупулезно восстанавливал Леаль, выгодно отличается от аналогичных по планировке и застройке районов. Например, отреставрированные при непосредственному участии Леаля крепости Гаваны сегодня включены в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО.

Историку удалось не только сохранить облик Гаваны, но и добиться широкой международной признательности, хотя славы он никогда не искал, подкупая окружающих скромностью и увлеченностью делом своей жизни. За его заслуги он был награжден большим количеством орденов разных стран мира, а также являлся почетным членом всевозможных академий (среди которых, например, Академия наук и искусств США).

Заслужил своей работой Леаль и широкую народную любовь. В память об историке жители Гаваны в день его смерти вывесили на своих балконах белые простыни. Именно так - "Белые простыни" - называлась песня знаменитого кубинского певца Херардо Алфонсо, которая стала саундтреком для телевизионной передачи "Прогулки по Гаване", которую вел сам Эусебио Леаль, пламенно рассказывая о своем любимом городе, защите которого он посвятил всю свою жизнь…