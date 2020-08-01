На Кубе скончался историк, спасший Гавану

Новости

Сколько топлива можно сэкономить, если ездить по правилам 20:02
Информацию о вакцинации от COVID-19 представят на ресурсе стопкоронавирус.рф 19:12
Артем Дзюба признан лучшим футболистом чемпионата России 18:51
Сын Михаила Ефремова прокомментировал скандальный уход Гармаша 18:40
В Минэкономразвития объяснили появление информации о введении нового налога 18:35
Главные недостатки и преимущества Lada Vesta 18:18
"Теперь не отмоется": Ахеджакова прокомментировала демарш Гармаша 18:12
Сергей Семак признан лучшим тренером прошлого сезона 18:09
В США в летнем лагере заразились коронавирусом сотни детей 18:08
Гендир "Спартака" опроверг информацию о подписании контракта с Кокориным 18:04
Дмитрий Гунько официально стал новым тренером "Химок" 17:52
Хэмилтон выиграл квалификацию Гран-при Великобритании 17:45
Президент Абхазии поблагодарил Москву за открытие границ 17:31
СМИ: Четверть россиян с энтузиазмом встретила новость об открытии границ 17:21
Вышел тизер четвертого сезона "Фарго" 16:47
Жерара Депардье обвинили в изнасиловании 20-летней актрисы 16:37
Вышел русский трейлер продолжения зомби-хоррора "Поезд в Пусан" 16:30
В Болгарии палаточный городок протестующих блокировал центр Софии 15:56
Больная коронавирусом Настя Ивлеева вернулась в телешоу "Орел и решка" 15:45
Три человека погибли в аварии на МКАД 15:14
В Крыму по делу о ДТП с автобусом арестован перевозчик 15:07
Netflix экранизирует культовую игру Beyond Good & Evil 14:59
В Калмыкии построят первый морской порт 14:53
Диетолог сравнила пользу мяса и рыбы 14:49
Семь звуков, говорящих о неисправностях вашего автомобиля 14:30
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что поможет избежать депрессии во время карантина
Что поможет избежать депрессии во время карантина
Что будет с ценами на гостиницы в августе
Что будет с ценами на гостиницы в августе
Законы августа коснутся увольнений, ОСАГО, налички и призыва в армию
Законы августа коснутся увольнений, ОСАГО, налички и призыва в армию
01.08.2020 19:33
Рубрика: В мире

На Кубе скончался историк, спасший Гавану

Текст: Сергей Новиков (Гавана)
В Гаване на 78-м году жизни скончался главный историк кубинской столицы Эусебио Леаль. Именно благодаря этому талантливому человеку Гавана приобрела тот неповторимый облик и сохранила свой колорит, который притягивает миллионы туристов со всего мира. Ведь Леалю удалось в непростые для кубинской экономики годы добиться выделения средств на реставрацию множества исторических зданий и защитить их от разрушения.
Фото: Сергей Новиков/РГ Фото: Сергей Новиков/РГ
Фото: Сергей Новиков/РГ
Фото: iStock
Туристы из России могут первыми вернуться на Кубу

Эусебио Леаль сражался за сохранение исторического наследия Кубы как никто другой. Интересный факт, ставший городской легендой: когда в начале 70-х годов власти Гаваны к приезду очередной советской делегации на Остров Свободы решили заменить сохранившуюся с колониальных времен деревянную брусчатку на одной из центральных улиц столицы на современную плитку, буквально наперерез строителям бросился молодой человек, неистово кричащий: "Я не позволю этого, только через мой труп!". Этим борцом оказался один из сотрудников офиса историка Гаваны - специального учреждения, которое занимается сохранением исторического облика города. Леаль имел всего 6 классов образования, но был настолько увлечен историей родного города, что его приняли на работу. А потом молодому историку удалось практически невозможное: не закончив школу, он смог поступить в Гаванский университет - самое престижное учебное заведение на Острове.

В 1981 году Леаль занимает должность историка Гаваны. Он был настолько увлечен и предан своему любимому делу, что оказался готов идти на все, ради преодоления бюрократических трудностей, так свойственных Кубе. Вскоре его близкая к маниакальной одержимость защитой каждого уголка старого города позволяет ему сблизиться с лидером кубинской революции Фиделем Кастро, который как никто другой понимал необходимость сохранения истории. Леалю снова удается практически невозможное: команданте разрешает для сохранения многих зданий открывать небольшие частные магазинчики, отели и рестораны. Расчет у историка Гаваны был простой: привлечь туристов, а с ними и деньги, которые бы затем пошли на реставрацию. План сработал, и по сей день Старая Гавана, которую так скрупулезно восстанавливал Леаль, выгодно отличается от аналогичных по планировке и застройке районов. Например, отреставрированные при непосредственному участии Леаля крепости Гаваны сегодня включены в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО.

Историку удалось не только сохранить облик Гаваны, но и добиться широкой международной признательности, хотя славы он никогда не искал, подкупая окружающих скромностью и увлеченностью делом своей жизни. За его заслуги он был награжден большим количеством орденов разных стран мира, а также являлся почетным членом всевозможных академий (среди которых, например, Академия наук и искусств США).

Заслужил своей работой Леаль и широкую народную любовь. В память об историке жители Гаваны в день его смерти вывесили на своих балконах белые простыни. Именно так - "Белые простыни" - называлась песня знаменитого кубинского певца Херардо Алфонсо, которая стала саундтреком для телевизионной передачи "Прогулки по Гаване", которую вел сам Эусебио Леаль, пламенно рассказывая о своем любимом городе, защите которого он посвятил всю свою жизнь…

Власти Кубы объявили дату частичного снятия карантина в Гаване
В мире Северная и Центральная Америка Куба

Главное сегодня

Росавиация не комментирует данные о полном возобновлении международных полетов
СК назвал вероятную причину смерти семьи на алтайской турбазе
Пушков оценил требование Кравчука отдать Украине 300 млрд долларов
Трамп: США будут рады заключить с РФ соглашение по ядерному оружию
Чулпан Хаматова прокомментировала уход Гармаша из "Современника"
Что происходит с Америкой
Во Франции начали собирать первый термоядерный реактор