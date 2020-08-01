Netflix экранизирует культовую игру Beyond Good & Evil

Netflix и студия Ubisoft решительно настроены на плодотворное сотрудничество - по всем признакам. Буквально пару дней назад стало известно, что компании готовят анимационный сериал по линейке игр Splinter Cell. Более того - намечены сразу два сезона шоу.

А вот следом и другая бодрящая новость: как передает THR, экранизация ждет и игру Beyond Good & Evil. При этом в ленте будут совмещены анимация и "живые" съемки.

Режиссер уже есть - это Роб Леттеррман ("Детектив Пикачу", "Ужастики", "Монстры против пришельцев"). Сценариста ищут. Пока предприятие находится на ранней стадии разработки и по датам ясности нет.

Beyond Good & Evil вышла в 2003-м. Действие там развернуто в XXV веке на отдаленной шахтерской планете Хиллия. Главная героиня игры, фоторепортер Джейд, занята с соратниками партизанской борьбой со злокозненными пришельцами ДумЦ, которые заключили тайный пакт с военным правительством Хиллии.

Игра не стала большим хитом продаж, но, поскольку вокруг Beyond Good & Evil сформировался культ, а оценки профильной прессы были положительны, Ubisoft приступили к приквелу.