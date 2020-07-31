Создатель "Джона Уика" займется сериалом по игре Splinter Cell

А вот сейчас геймеры явственно вздрогнули: Дерек Колстад, один из тех людей, что подарили нам франшизу про Джона Уика, займется адаптацией мегакультовой игры Splinter Cell.

Как уточняет Variety, ссылаясь на инсайдера, речь идет про анимационный сериал для Netflix. Причем сервис настолько уверен в успехе предприятия, что заказал сразу два сезона - шестнадцать эпизодов. Колстад - продюсер и сценарист.

Никаких подробностей, сроков и так далее нет. А на Netflix и в компании Ubisoft комментировать столь будоражащее известие ресурсу отказалась наотрез. Колстад от ответов также уклонился.

Первая Splinter Cell вышла в 2002-м и тут же восславилась. Чему немалая заслуга - патронаж Тома Клэнси.

В центре сюжета - бывший "морской котик" Сэм Фишер, завербованный в секретное подразделение американского АНБ и осуществляющий на данной почве разного рода увлекательные миссии.

Игра снабжена россыпью (6 шт.) сиквелов, сонмом новеллизаций и легионами поклонников. Которые уже положили в кубышку Ubisoft почти шестьсот миллионов долларов. Естественно, в какой-то момент встал вопрос по экранизации, и в 2012-м даже исполнителя главной роли в полнометражном фильме нашли - Тома Харди, но как-то вот не пошло.

К слову, в отраслевой прессе активно муссируется информация, что новая часть SC может выйти в 2021 году.

Ранее сообщалось, что Колстад напишет сценарий для игры Just Cause.