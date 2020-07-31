Новости

Студия Pixar анонсировала мультфильм "Лука" - про мальчика и лето 30.07.2020
Беременная актриса попала в больницу после драки с родственниками 30.07.2020
Вышел трейлер хоррора сценариста "Горько!" и "Супербобровых" 30.07.2020
Авторы "Ходячих мертвецов" рассказали о будущем франшизы 30.07.2020
Русские фанаты Мэрилина Мэнсона "атаковали" комментарии к новому клипу 30.07.2020

Создатель "Джона Уика" займется сериалом по игре Splinter Cell

Новости
    31.07.2020, 10:56
Текст:   Олег Усков
Фото: youtube.com/ MasterKilik Фото: youtube.com/ MasterKilik
Фото: youtube.com/ MasterKilik

А вот сейчас геймеры явственно вздрогнули: Дерек Колстад, один из тех людей, что подарили нам франшизу про Джона Уика, займется адаптацией мегакультовой игры Splinter Cell.

Фото: kinopoisk.ru
Фильм Mortal Kombat не уступит по уровню насилия игре

Как уточняет Variety, ссылаясь на инсайдера, речь идет про анимационный сериал для Netflix. Причем сервис настолько уверен в успехе предприятия, что заказал сразу два сезона - шестнадцать эпизодов. Колстад - продюсер и сценарист.

Никаких подробностей, сроков и так далее нет. А на Netflix и в компании Ubisoft комментировать столь будоражащее известие ресурсу отказалась наотрез. Колстад от ответов также уклонился.

Первая Splinter Cell вышла в 2002-м и тут же восславилась. Чему немалая заслуга - патронаж Тома Клэнси.

Фото: youtube.com/ GameSpot
Вышел официальный трейлер Far Cry 6 со звездой "Во все тяжкие"

В центре сюжета - бывший "морской котик" Сэм Фишер, завербованный в секретное подразделение американского АНБ и осуществляющий на данной почве разного рода увлекательные миссии.

Игра снабжена россыпью (6 шт.) сиквелов, сонмом новеллизаций и легионами поклонников. Которые уже положили в кубышку Ubisoft почти шестьсот миллионов долларов. Естественно, в какой-то момент встал вопрос по экранизации, и в 2012-м даже исполнителя главной роли в полнометражном фильме нашли - Тома Харди, но как-то вот не пошло.

К слову, в отраслевой прессе активно муссируется информация, что новая часть SC может выйти в 2021 году.

Ранее сообщалось, что Колстад напишет сценарий для игры Just Cause.

Новости

В Сеть "слили" трехминутный трейлер второго сезона "Пацанов" 30.07.2020
Константин Хабенский рассказал, как пережил самоизоляцию 30.07.2020
Видео: СССР нападает на США во втором сезоне "Академии "Амбрелла" 30.07.2020
Названа дата премьеры фильма по роману Пелевина с участием Oxxxymiron 30.07.2020
⧣ США
Фото: twitter.com/ theroots
Умер рэпер Malik B, основатель культовой группы The Roots 30.07.2020
Создатели "Сопрано", "Казино" и "Ирландца" снимут сериал про мафию 30.07.2020
Британцы назвали десять лучших телесериалов XXI века 30.07.2020
⧣ экранизации
Фото: Предоставлено каналом "Россия 1"
Россияне выбрали лучшие сериалы 2020 года 30.07.2020
"Мориарти" и звезда "Прослушки" сыграют в новом сериале BBC 29.07.2020
Авторы "Шерлока" назвали актрис, способных заменить Камбербэтча 28.07.2020
⧣ игры
Фото: twitter.com/ Everyeye
Хидео Кодзима вошел в состав жюри Венецианского кинофестиваля 27.07.2020
Фильм Mortal Kombat не уступит по уровню насилия игре 23.07.2020
Как должна была на самом деле выглядеть героиня Assassin’s Creed Valhalla 22.07.2020