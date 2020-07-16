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Создатели "Джона Уика" и "Проповедника" экранизируют игру Just Cause

Новости
    16.07.2020, 11:35
Текст:   Олег Усков
Фото: youtube.com/ GameNews Фото: youtube.com/ GameNews
Фото: youtube.com/ GameNews

Фильм по видеоигре Just Cause обзавелся постановщиком, им стал канадский режиссер и клипмейкер Майкл Даус ("Проповедник", "Человек будущего", "Вышибалы", "Али, рули!"). Сценарий напишет Дерек Колстад (трилогия "Джон Уик").

Фото: youtube.com/ GameSpot
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При этом, как отмечает Deadline, адаптация не станет сильно убегать от сюжета оригинала и расскажет, как спецагент Рико Родригес ожесточенно бодается с ОПГ наемников "Черная рука". Даты пока не обозначены.

Первая Just Cause вышла в 2006-м, четвертая - в 2018-м. Серия берет свое название от реального вторжения США в Панаму под кодовым названием Operation Just Cause.

Об экранизации заговорили еще в 2010-м, а в 2017-м было объявлено, что Родригеса сыграет Джейсон Момоа, кхал Дрого из "Игры престолов". При этом предполагалось, что картина будет основана на третьей части франшизы.

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