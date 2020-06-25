Джордж Мартин назвал дату выхода новой части "Игры престолов"

71-летний американский писатель, сценарист и продюсер Джордж Мартин продолжает измываться над легионами поклонников своего фэнтезийного цикла "Песнь Льда и Пламени", лежащего в основе сериала "Игра престолов".

Мартин только что озвучил очередную предполагаемую дату выхода шестой, предпоследней, части саги.

Как явствует из блога автора, который замысловато назван им "Не блог", благодаря текущей самоизоляции роман "Ветры зимы", том совершено беспрецедентного объема ("он как дюжина романов"), теоретически может быть закончен в 2021 году.

И здесь нужно напомнить, что с "Ветрами" Мартин морочит нам голову уже пять лет. Постоянно перекидывая даты и тем давая прорву поводов для мрачных шуток.

Как на этот раз утверждает демиург, факт того, что он удалился в горную хижину, максимально соблюдая социальную дистанцию, что вызвало "устойчивый прогресс" в работе над книгой.

Джордж активно работает ежедневно, говорит, - новые главы так и скачут из-под пера.

И как только будет покончено с пандемией COVID-19, столь значимое событие он намерен подкрепить завершением своей книги.

При этом Мартин честно признает, что пока конца ее не видно и путь впереди еще долгий.

Соответственно, веры почтенному старцу опять никакой нет.