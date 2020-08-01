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01.08.2020 06:12
Рубрика: Общество

Онколог рассказал, на что указывает появление горечи во рту

Текст: Оксана Грибанова

Врач-хирург и онколог Иван Карасев объяснил в своем Instagram, с чем связано появление дискомфорта в ротовой полости, и какую опасность несет атрофический гастрит с пониженной кислотностью.

Неприятное ощущение во рту, вплоть до жжения, и желтый налет в 95% случаев связаны с забросом желчи в желудок из двенадцатиперстной кишки. В желудке желчь перемешивается с соляной кислотой и, в свою очередь, на фоне недостаточности розетки кардии желудка или грыжи пищеводного отверстия диафрагмы забрасывается в пищевод, а затем и в ротовую полость.

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Бывают такие ситуации, когда процесс имеет хронический характер. Чтобы это выяснить, нужно обратиться к гастроэнтерологу, сделать гастроскопию и УЗИ брюшной полости.

Лечение состояния занимает две-три недели. Если оно проводится правильно при участии высококвалифицированных специалистов, как правило, проблема устраняется.

Также специалист отметил, что у молодых пациентов часто встречается атрофический гастрит с пониженной кислотностью. Состояние ассоциируется с повышенным риском развития рака желудка. То есть, снижение кислотности провоцирует благоприятную среду для развития опасных бактерий, которые разъедают слизистую оболочку. Что в итоге может спровоцировать развитие онкологического процесса. Опять же, чтобы предотвратить осложнение, нужно наблюдаться у гастроэнтеролога, вести здоровый образ жизни, пояснил онколог.

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