Опыт использования iPhone SE: стоит ли брать маленький смартфон Apple

Скажем сразу, что это будет не типичный обзор гаджета с подробным описанием устройства. В этом материале мы ответим на самые популярные вопросы, которые могут возникнуть у пользователя перед покупкой гаджета и поделимся опытом эксплуатации аппарата спустя несколько месяцев.

Так какую же конфигурацию памяти выбрать

Если вы много фотографируете, снимаете видео в разрешении 4К, то оптимальным вариантом станет модель на 256 Гб. А если iPhone нужен вам для того, чтобы изредка снимать в путешествиях, хватит и золотой середины - 128 Гб. Наконец, если вы планируете использовать смартфон исключительно для мессенджеров и соцсетей - 64Гб хватит "за глаза".

Правда ли, что этот смартфон быстро разряжается

За всех не скажу, но в режиме активного использования - а это переписка во всевозможных мессенджерах, звонки и прочее, смартфон у меня доживал до самого позднего вечера и отправлялся на зарядку в районе часа ночи. Однако если вы планируете использовать SE в путешествии, все же лучше взять с собой дополнительный аккумулятор - есть риск, что при использовании гаджета в качестве навигатора, для фото и видеосъемки, он сядет в районе шести часов вечера, при условии, что вы сняли его с зарядки в 8 утра. Тем не менее, это хороший результат.

Царапается ли iPhone SE 2020

Я носил гаджет без чехла, и за это время на экране не появились царапины. По бокам тоже все "чисто". Аналогичная картина и на задней панели. Поэтому аккуратным пользователям можно чехол и не брать, но если у вас смартфоны регулярно царапаются, лучше не испытывать судьбу и все же взять чехол.

Как iPhone SE снимает

Снимает SE очень хорошо. Ниже вы сможете посмотреть примеры фотографий, снятых на основную камеру во время моей командировки в Санкт-Петербург. Но повторю ту фразу, которую я уже писал в основном обзоре: если вам нужен широкоугольный объектив и другие "фишки" старших братьев SE, то лучше присмотреться к iPhone 11 Pro и Pro Max. Во всех остальных случаях камеры iPhone SE достаточно.

А экран-то не маленький? Хватает ли разрешения

Размера экрана iPhone SE вполне хватает для того, чтобы переписываться в мессенджерах и соцсетях, сидеть в интернете. Разрешение экрана тоже вполне достаточно.

Насколько хватит "железа" iPhone SE

Могу уверенно спрогнозировать, что и спустя 3 года SE 2020 будет с легкостью тянуть на высоких графических настройках новые мобильные игры - все дело в мощном A13 Bionic и сравнительно небольшом размере экрана. Что касается обновлений операционной системы - то и в 2024-м году этот девайс будет получать апдейты. Ровно тоже самое происходит и с предшественником - первым iPhone SE, который вышел четыре года назад.

Удобен ли Touch ID? И как он срабатывает

До прихода iPhone X Touch ID главенствовал на всех без исключения смартфонах Apple. Поэтому получилось некое "возвращение к истокам". Сканер отпечатка пальцев работает отлично, к нему нет никаких претензий. А из-за того, что сейчас нужно носить маски, идентификация через сканер отпечатков пальцев становится особенно актуальной, например, через Face ID неудобно платить в магазине, где требуется носить маску - приходится вводить пароль для оплаты. А с Touch ID никаких проблем нет - приложил палец, и оплата прошла.

Вместо итогов

За время длительного тестирования гаджет показал себя хорошо, предъявлять претензии к нему совершенно не хочется. Да, возможно кого-то пока останавливает цена, но если вам гаджет нужен не прямо сейчас, то стоит подождать некоторое время, пока цена на него опустится, а это точно произойдет.