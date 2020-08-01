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Текст:   Евгений Гайва 
15:03 01.08.2020

Первоначальный взнос по льготной ипотеке могут снизить до 15%

Размер первоначального взноса по программе льготной ипотеке может быть снижен с 20 до 15%. О том, что такое решение принято в правительстве России сообщило РБК со ссылкой на источники.
Фото: Александр Рюмин/ТАСС Фото: Александр Рюмин/ТАСС
Фото: Александр Рюмин/ТАСС

Программа льготной ипотеки позволяет взять кредит на приобретение жилья в новостройках под 6,5% годовых. По информации издания, премьер-министр Михаил Мишустин уже подписал постановление о снижении размера первоначального взноса. Объявить о решении планируется 3 августа, указал источник, близкий к правительству.

Фото: iStock
Минфин не исключил "пузырь" на рынке ипотеки

О запуске программы льготной ипотеки объявил в апреле президент Владимир Путин в качестве одной из мер по поддержке рынка в период кризиса, вызванного пандемией нового коронавируса. Программа распространяется на кредиты, выданные с 16 апреля по 1 ноября 2020 года на покупку жилья в новостройках.

Первоначальный взнос был установлен на уровне не менее 20%. Максимальная сумма кредита в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях могла быть не более 8 млн рублей, в остальных регионах - 3 млн рублей. Затем в июне лимиты были повышены с 8 млн до 12 млн рублей и с 3 млн до 6 млн рублей соответственно.

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