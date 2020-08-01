Первоначальный взнос по льготной ипотеке могут снизить до 15%

Программа льготной ипотеки позволяет взять кредит на приобретение жилья в новостройках под 6,5% годовых. По информации издания, премьер-министр Михаил Мишустин уже подписал постановление о снижении размера первоначального взноса. Объявить о решении планируется 3 августа, указал источник, близкий к правительству.

О запуске программы льготной ипотеки объявил в апреле президент Владимир Путин в качестве одной из мер по поддержке рынка в период кризиса, вызванного пандемией нового коронавируса. Программа распространяется на кредиты, выданные с 16 апреля по 1 ноября 2020 года на покупку жилья в новостройках.

Первоначальный взнос был установлен на уровне не менее 20%. Максимальная сумма кредита в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях могла быть не более 8 млн рублей, в остальных регионах - 3 млн рублей. Затем в июне лимиты были повышены с 8 млн до 12 млн рублей и с 3 млн до 6 млн рублей соответственно.