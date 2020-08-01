США полностью выведут войска из Афганистана до мая 2021 года

Соединенные Штаты намерены окончательно вывести свои войска из Афганистана до мая 2021 года. Об этом сначала заявил госсекретарь США Майкл Помпео, а чуть позже информацию подтвердил глава Белого дома. "Мы уходим из Афганистана достаточно скоро", - подчеркнул Дональд Трамп.

ТАСС напоминает, что еще 29 февраля Вашингтон и "Талибан" (запрещенная в России организация) подписали мирное соглашение. Коалиция во главе с Соединенными Штатами пообещала в течение 14 месяцев вывести все силы из Афганистана. Талибы же заверили, что не станут использовать территорию страны для действий, представляющих угрозу безопасности США и их союзников.

"Мы уже сократили численность своих сил примерно наполовину. Мы на пути к еще большему сокращению", - сказал Помпео. Операция США в Афганистане продолжается 19 лет. Она стала самой продолжительной зарубежной военной кампанией в американской истории. Если все пойдет по плану, домой вернутся 8,6 тысячи военнослужащих.