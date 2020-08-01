Новости

Власти США опубликовали данные о доходах Трампа за минувший год 05:10
США полностью выведут войска из Афганистана до мая 2021 года 05:05
Мексика заняла третье место в мире по числу умерших от COVID-19 04:29
В США суд отказался остановить строительство стены на границе с Мексикой 04:24
"ДВ-гектары" в Бурятии и Забайкалье стали выдавать жителям всей России 04:17
Семь человек погибли при столкновении легкомоторных самолетов на Аляске 03:56
Организатором хакерской атаки на Twitter оказался подросток 03:45
Трамп: США будут рады заключить с РФ соглашение по ядерному оружию 03:35
ВОЗ зафиксировала новый суточный рекорд по числу случаев COVID-19 03:04
Крупнейшая авиакомпания Южной Америки уволит 2 700 сотрудников 02:50
Трамп снова опроверг информацию о сотрудничестве России с талибами 02:31
Ураган "Исаиас" может помешать возвращению Crew Dragon на Землю 02:13
В РФ прибыл первый после возобновления международных полетов регулярный рейс 01:45
Российская вакцина от COVID-19 сформировала иммунитет у 100% добровольцев 01:22
Трамп посчитал смехотворной отмену смертного приговора Царнаеву 01:10
На Аляске при столкновении легкомоторных самолетов погиб местный политик 00:44
Издатель Евгений Лебедев станет пэром и членом Палаты лордов 00:31
Стали известны победители BAFTA TV Awards 2020 00:30
В кафе нельзя будет курить кальян 00:07
Плющенко рассказал об уходе Косторной от Тутберидзе 31.07.2020
Microsoft может купить TikTok 31.07.2020
Четыре станции Сокольнической линии метро закрыли до 4 августа 31.07.2020
Квят потеряет пять позиций на старте Гран-при Великобритании 31.07.2020
В США отменен смертный приговор организатору теракта в Бостоне 31.07.2020
Петр Бирюков: Участок Тверской улицы закроют для ремонта 3-4 августа 31.07.2020
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что поможет избежать депрессии во время карантина
Что поможет избежать депрессии во время карантина
Что будет с ценами на гостиницы в августе
Что будет с ценами на гостиницы в августе
Как законы августа изменят жизнь россиян
Как законы августа изменят жизнь россиян
01.08.2020 05:05
Рубрика: В мире

США полностью выведут войска из Афганистана до мая 2021 года

Соединенные Штаты намерены окончательно вывести свои войска из Афганистана до мая 2021 года. Об этом сначала заявил госсекретарь США Майкл Помпео, а чуть позже информацию подтвердил глава Белого дома. "Мы уходим из Афганистана достаточно скоро", - подчеркнул Дональд Трамп.

Фото: Sepidar palace via AP
Администрация Трампа сократила помощь Афганистану после визита Помпео

ТАСС напоминает, что еще 29 февраля Вашингтон и "Талибан" (запрещенная в России организация) подписали мирное соглашение. Коалиция во главе с Соединенными Штатами пообещала в течение 14 месяцев вывести все силы из Афганистана. Талибы же заверили, что не станут использовать территорию страны для действий, представляющих угрозу безопасности США и их союзников.

"Мы уже сократили численность своих сил примерно наполовину. Мы на пути к еще большему сокращению", - сказал Помпео. Операция США в Афганистане продолжается 19 лет. Она стала самой продолжительной зарубежной военной кампанией в американской истории. Если все пойдет по плану, домой вернутся 8,6 тысячи военнослужащих.

В мире Ближний Восток Афганистан В мире США Операция НАТО в Афганистане

Главное сегодня

Найден владелец попавшего в ДТП в Крыму автобуса
Губернатор Ямала заболел коронавирусом
Официальный курс евро повысился более чем на рубль
Банки хотят получить право списывать средства со "спящих" счетов
Вильфанд рассказал о погоде в августе
Что происходит с Америкой
Во Франции начали собирать первый термоядерный реактор