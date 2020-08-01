Премьеру "Феи" с Хабенским покажут в летнем кинотеатре

Новости

Президент Абхазии поблагодарил Москву за открытие границ 17:31
СМИ: Четверть россиян с энтузиазмом встретила новость об открытии границ 17:21
Вышел тизер четвертого сезона "Фарго" 16:47
Жерара Депардье обвинили в изнасиловании 20-летней актрисы 16:37
Вышел русский трейлер продолжения зомби-хоррора "Поезд в Пусан" 16:30
В Болгарии палаточный городок протестующих блокировал центр Софии 15:56
Больная коронавирусом Настя Ивлеева вернулась в телешоу "Орел и решка" 15:45
Три человека погибли в аварии на МКАД 15:14
В Крыму по делу о ДТП с автобусом арестован перевозчик 15:07
Netflix экранизирует культовую игру Beyond Good & Evil 14:59
В Калмыкии построят первый морской порт 14:53
Диетолог сравнила пользу мяса и рыбы 14:49
Семь звуков, говорящих о неисправностях вашего автомобиля 14:30
Дэвид Моррисси рассказал о возвращении Губернатора в "Ходячих" 14:27
В ОАЭ запустили первую в регионе атомную электростанцию 14:24
Для съемок нового фильма актер Том Круз полетит в космос. По-настоящему 13:56
"Спартак" отказался передать клуб в управление болельщикам к 2023 году 13:43
Захарова отвергла инсинуации о взрыве на борту польского президента 13:37
СК проводит проверку по факту столкновения топливозаправщика с самолетом в Шереметьево 13:31
Volkswagen приостановит производство в России 13:24
Консул РФ встретился с задержанными в Беларуси россиянами 13:12
"Спартак" отложил объявление о трансфере Кокорина 12:31
СК назвал вероятную причину смерти семьи на алтайской турбазе 12:14
Под Астраханью спасатели МЧС эвакуировали паром с пассажирами 12:11
На Дону предъявили обвинение женщине, похитившей младенца из роддома 12:05
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что поможет избежать депрессии во время карантина
Что поможет избежать депрессии во время карантина
Что будет с ценами на гостиницы в августе
Что будет с ценами на гостиницы в августе
Законы августа коснутся увольнений, ОСАГО, налички и призыва в армию
Законы августа коснутся увольнений, ОСАГО, налички и призыва в армию
01.08.2020 16:10
Рубрика: Культура

Премьеру "Феи" с Хабенским покажут в летнем кинотеатре

Текст: Александр Алексеев
После четырехмесячного перерыва в Москве вновь открываются кинозалы. 1 августа стартует сезон и в летнем кинотеатре Москино, расположенном в Парке искусств "Музеон". Причем, сразу - с премьеры!
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Соблюдать правила безопасности придется по-прежнему: продавать билеты будут онлайн, а проверять на входе - бесконтактным способом. Поход в кино ныне предполагает и рассадку с соблюдением дистанции (компьютерная программа просто не позволит купить место рядом с незнакомым человеком) и заполняемость лишь наполовину. Вот и в "Москино Музеоне" при вместимости зала в 300 человек, будут продавать только 110 билетов на каждый сеанс...

Фото: kinopoisk.ru
"Чернобыль" получил премию BAFTA как лучший мини-сериал

1 августа сеанс один - в 21.00. Зато покажут премьеру - новый фильм Анны Меликян "Фея" с Константином Хабенским в главной роли. Впрочем, если не вмешается ливень - при сильном дожде сеансы в летнем кинотеатре будут отменять, а действие билетов - переносить на следующий день.

В августовском репертуаре "Москино Музеон" много всего интересного: авторское кино, фестивальные фильмы ("О бесконечности" Роя Андерссона, получившего в Венеции приз "За лучшую режиссуру" и другие), новинки отечественного кинопроката… Будет и классика: "Эмма" по роману Джейн Остин, "В ожидании варваров" (с Джонни Деппом), "Начало" Кристофера Нолана.

Запланирована и образовательная программа: встречи с кинокритиками и режиссерами, лекции и мастер-классы о кино.

Кстати

Стоимость билетов из-за того, что зал будет заполняться примерно на одну треть, почти не изменилась. Цена - 350 рублей и выше.

Культура Кино и ТВ Наше кино

Главное сегодня

Росавиация не комментирует данные о полном возобновлении международных полетов
СК назвал вероятную причину смерти семьи на алтайской турбазе
Пушков оценил требование Кравчука отдать Украине 300 млрд долларов
Трамп: США будут рады заключить с РФ соглашение по ядерному оружию
Чулпан Хаматова прокомментировала уход Гармаша из "Современника"
Названы даты выхода фильмов "Довод" и "Мулан"
Московские театры и кинотеатры готовятся возобновить работу