Премьеру "Феи" с Хабенским покажут в летнем кинотеатре

После четырехмесячного перерыва в Москве вновь открываются кинозалы. 1 августа стартует сезон и в летнем кинотеатре Москино, расположенном в Парке искусств "Музеон". Причем, сразу - с премьеры!

Соблюдать правила безопасности придется по-прежнему: продавать билеты будут онлайн, а проверять на входе - бесконтактным способом. Поход в кино ныне предполагает и рассадку с соблюдением дистанции (компьютерная программа просто не позволит купить место рядом с незнакомым человеком) и заполняемость лишь наполовину. Вот и в "Москино Музеоне" при вместимости зала в 300 человек, будут продавать только 110 билетов на каждый сеанс...

1 августа сеанс один - в 21.00. Зато покажут премьеру - новый фильм Анны Меликян "Фея" с Константином Хабенским в главной роли. Впрочем, если не вмешается ливень - при сильном дожде сеансы в летнем кинотеатре будут отменять, а действие билетов - переносить на следующий день.

В августовском репертуаре "Москино Музеон" много всего интересного: авторское кино, фестивальные фильмы ("О бесконечности" Роя Андерссона, получившего в Венеции приз "За лучшую режиссуру" и другие), новинки отечественного кинопроката… Будет и классика: "Эмма" по роману Джейн Остин, "В ожидании варваров" (с Джонни Деппом), "Начало" Кристофера Нолана.

Запланирована и образовательная программа: встречи с кинокритиками и режиссерами, лекции и мастер-классы о кино.

Кстати

Стоимость билетов из-за того, что зал будет заполняться примерно на одну треть, почти не изменилась. Цена - 350 рублей и выше.