Президент Абхазии поблагодарил Москву за открытие границ

Абхазский лидер Аслан Бжания выразил благодарность России за открытие границ с Абхазией. По его словам, с 1 августа государственная граница между дружественными странами открыта.

"Мы благодарим руководство России за принятое решение, которое, несомненно, положительно повлияет на экономическую ситуацию в стране", - цитирует Бжанию ТАСС.

Первые российские туристы смогут приехать в Абхазию уже с 1 августа, уточнил Бжания. За время карантина люди "устали без общения". С абхазской стороны проблем нет и не может быть.

В субботу премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение об открытии границ с Абхазией с 1 августа. Одновременно с республикой возобновляется пассажирское сообщение. По санитарно-эпидемиологической обстановке Абхазия готова к принятию туристов.