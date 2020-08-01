Проект "Московское долголетие" возобновил занятия на открытом воздухе

С 1 августа в столице возобновляются занятия для пенсионеров проекта "Московское долголетие".

Пока все кружки и секции будут проходить на открытом воздухе. Об этом рассказала заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Для безопасности горожан в период эпидемии мы приостановили офлайн-мероприятия проекта "Московское долголетие". Мы рады сообщить, что с сегодняшнего дня по указу мэра Москвы жители могут вновь участвовать в работе кружков и секций на открытом воздухе, - отметила Анастасия Ракова. - Во всех районах столицы открыто около 300 площадок, на которых будут проводиться бесплатные занятия. Все участники с нетерпением ждали возобновления очных мероприятий и уже более 5 тысяч человек записались в группы".

После долгого перерыва москвичи старшего возраста вновь могут посещать занятия по различным направлениям проекта. В числе самых популярных: скандинавская ходьба, гимнастика, танцы, цигун и зумба, йога, рисование, пение, иностранные языки, настольный-теннис, шахматы и многое другое. После длительной самоизоляции приоритет отдан активностям, способствующим восстановлению физической формы и повышению жизненного тонуса.

"Чтобы минимизировать негативные последствия самоизоляции и быстрее вернуться к привычному образу жизни, врачи-геронтологи рекомендуют заниматься спортом на свежем воздухе, больше общаться со своими единомышленниками, - рассказал замруководителя департамента труда и социальной защиты населения Москвы Владимир Филиппов. - При этом не стоит забывать о мерах безопасности: мы рекомендуем на занятиях "Московского долголетия" соблюдать социальную дистанцию и регулярно мыть руки".

Всего 211 организаций-поставщиков проекта "Московское долголетие" открыли для участников 759 групп, в которых создано более 26 тысяч мест для желающих возобновить активные занятия в проекте.

Напомним, с 16 марта по 31 июля, пока занятия в проекте были временно приостановлены в связи с эпидемиологической обстановкой, пенсионеры продолжали заниматься со своими преподавателями дистанционно. Онлайн-занятия для старшего поколения проводили 322 организации-поставщика, было открыто 1 272 онлайн-групп, в которых занималось более 25 000 человек.

Справка "РГ"

Записаться в группы проекта "Московское долголетие" можно в районных центрах социального обслуживания населения, а также в ближайших центрах "Мои Документы".