Пушков оценил требование Кравчука отдать Украине 300 млрд долларов

Требование экс-президента Украины Леонида Кравчука заплатить 300 миллиардов долларов за восстановление Донбасса раскритиковал глава комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков.

"Ни одна из стран денег не даст. Киев сперва должен вернуть Донбасс. Деньги исчезли бы, не дойдя до Донбасса", - написал Пушков в Twitter.

Кравчук озвучил изданию "Апостроф", что Россия, США и Великобритания должны создать специальный фонд в размере порядка 300 миллиардов долларов для восстановления Донбасса. Подписание Будапештского меморандума и отказ Киева от ядерного оружия как раз оцениваются в эту сумму.

Напомним, Будапештский меморандум подписали в 1994 году Украина, Россия, США, Франция и Великобритания. В соответствии с документом, украинская сторона присоединилась к Договору о нераспространении ядерного оружия и ликвидировала свой ядерный потенциал, а Москва, Вашингтон и Лондон гарантировали стране безопасность.