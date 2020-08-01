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01.08.2020 21:27
Рубрика: Власть

Кабинеты "Мое здоровье" открылись во флагманских центрах "Мои документы"

Текст: Ангелина Зеленькова

В московских флагманских центрах "Мои документы" возобновили работу кабинеты "Мое здоровье". Об этом написал мэр Москвы Сергей Собянин на своей странице в социальной сети "ВКонтакте".

Фото: Сергей Куксин/ РГ
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Глава города отметил, что в кабинетах можно проверить состояние сердца, сосудов, легких, а специалистам задать вопросы по питанию. "Все это - пока ожидаете оформления документов в МФЦ или в любое свободное время", - отметил Сергей Собянин.

По его словам, посетитель кабинета может выбрать программу обследования, в каждую входит экспресс-тест на глюкозу, холестерин, измерение давления и других показателей. Остальное - в зависимости от выбора посетителя.

"Скажем, по программе "Здоровое сердце" медики проверят состояние сердца с использованием кардиовизора, а по программе "Здоровые легкие" можно пройти обследование на спирографе", - привел пример мэр.

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