Мошенники украли драгметаллы из скульптурной композиции

В пресс-службе УВД Северо-Восточного административного округа Москвы сообщили о раскрытии весьма необычного мошенничества, которое раскрыли сотрудники уголовного розыска ОМВД России по Останкинскому району. Аферисты воровали элементы осей со скульптурной композиции.

В полицию поступило сообщение, что на проспекте Мира похитили алюминий со скульптурной композиции "Солнечная система" в парке "Аллея героев Космоса". Оперативники задержали подозреваемых. Ими оказались двое мужчин в возрасте 37 лет и 41 года. Действительно, они в течение некоторого времени похищали со скульптурной композиции элементы осей из сплава драгоценных металлов, общей стоимостью более 2 миллионов рублей.

Часть похищенного была изъята. Остальное воры успели продать.