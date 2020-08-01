В Москве открылись кинотеатры

В Москве после долгого перерыва 1 августа открылись кинотеатры. Они будут работать при строгом соблюдении рекомендаций Роспотребнадзора: сотрудники и гости должны носить средства индивидуальной защиты, соблюдать социальную дистанцию, а билеты предпочтительнее покупать онлайн.

Кроме этого, москвичи должны приходить за 15 минут до начала сеанса, чтобы избежать очередей, также желательно покупать попкорн и другую продукцию кинобара через автоматы. Сеть "Каро" открывает 90% своих кинотеатров, запускает свои площадки "Москино", открываются кинозалы в ГУМе и в парке "Музеон", а также кинотеатр Garage Screen в парке имени Горького. В фойе каждого теперь дозаторы с дезинфицирующим средством, на полу - разметка. Дистанцию важно соблюдать и в зале, поэтому 100% заполняемости в кинотеатрах пока не будет.

Цены на билеты остались на докарантинном уровне, а кое-где даже снизились: все-таки большая часть проката сейчас - это старые релизы.