В Подмосковье сотрудники морга попались на мошенничестве

Следственный комитет объявил о задержании в Орехово-Зуеве сотрудников морга, которые обманывали родных умерших.

Как рассказала корреспонденту "РГ" старший помощник руководителя Главного следственного управления СК по Московской области Ольга Врадий, задержаны два лаборанта и врач-патологоанатом ГБУЗ МО "Давыдовская", которые подозреваются в мошенничестве. Возбуждено уголовное дело.

По версии следствия, сотрудники патологоанатомического отделения систематически получали от родственников умерших людей деньги, как они объясняли, за подготовку тел к захоронению. Подозреваемые сообщали гражданам, что платить надо исключительно наличными по 12,5 тысячи рублей и якобы в дальнейшем они сами проводят эту сумму через кассу.

В действительности полученные деньги в кассу не поступали, либо поступали не в полном объеме, так как по прейскуранту стоимость подготовки тела к захоронению в несколько раз дешевле. Схема получения денег в морге была поставлена на поток.

На допросе подозреваемые признались в обмане людей. В ближайшее время, уверяют в СК, будет решен вопрос об избрании в отношении них меры пресечения.