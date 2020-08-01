Чемпионат мира по го впервые пройдет во Владивостоке

41-й чемпионат по игре в го впервые за всю историю пройдет за пределами Китая, Кореи и Японии. Он состоится со 2 по 9 июня 2021 года во Владивостоке, на острове Русский в кампусе Дальневосточного федерального университета. Такое решение приняла Международная федерация по игре го.

- Случайностей нет: сборная России - лидер го в Европе, за последние 20 лет мы становились чемпионами 15 раз. Сегодня клубы и секции го открыты почти в каждом регионе страны. В России игра популярна еще со времен СССР, - рассказала "РГ" руководитель пресс-штаба 41-го чемпионата мира по го Лиана Бельтран-Бельская.

В чемпионате примут участие представители 77 стран. В его рамках впервые пройдет матч-хакатон. В го сыграют комбинации человеческого и искусственного интеллектов.

Масштабное мероприятие состоится при поддержке Министерства РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики, Министерства спорта РФ, администрации Приморского края.