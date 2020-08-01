"ДВ-гектары" в Бурятии и Забайкалье стали выдавать жителям всей России

С сегодняшнего дня Республика Бурятия и Забайкальский край открывают свои "дальневосточные гектары" для жителей всей России, а также для участников Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом.

Таким образом, эти земли стали доступными для каждого гражданина страны, ранее не получавшего свой "гектар". Напомним, с 1 августа 2019 года бесплатные наделы могли взять местные жители на территории своих регионов, а с 1 февраля 2020 года - все дальневосточники. По данным Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке и в Арктике, за это время землю в Бурятии и Забайкалье получили около 5,5 тысячи человек.