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01.08.2020 04:17
Рубрика: Власть

"ДВ-гектары" в Бурятии и Забайкалье стали выдавать жителям всей России

Текст: Инесса Доценко

С сегодняшнего дня Республика Бурятия и Забайкальский край открывают свои "дальневосточные гектары" для жителей всей России, а также для участников Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом.

Фото: Евгений Епанчинцев/РИА Новости
Бесплатная земля стала доступнее еще в двух регионах Дальнего Востока

Таким образом, эти земли стали доступными для каждого гражданина страны, ранее не получавшего свой "гектар". Напомним, с 1 августа 2019 года бесплатные наделы могли взять местные жители на территории своих регионов, а с 1 февраля 2020 года - все дальневосточники. По данным Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке и в Арктике, за это время землю в Бурятии и Забайкалье получили около 5,5 тысячи человек.

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