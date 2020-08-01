Дым от лесных пожаров окутал Якутск

В столицу Якутии ветром принесло дым от лесных пожаров. Горят территории в Томпонском районе и вдоль реки Алдан, сообщает пресс-служба правительства республики со ссылкой на начальника Якутской базы авиационной охраны лесов Владимира Леонова.

- Это дым от пожаров в Томпонском районе и на северных территориях в зоне контроля, которые возникли вдоль реки Алдан и дальше в горах. Дым в Якутск приносит северным ветром, - сказал Леонов.

На территории Якутии сегодня зафиксировано 18 пожаров в Среднеколымском, Момском, Верхоянском, Томпонском, Нижнеколымском, Верхнеколымском, Горном, Усть-Алданском, Намском и Усть-Майском районах. В том числе на охраняемой зоне на территории республики сейчас тушат три пожара на площади 140 гектаров в Горном, Усть-Алданском и Намском районах. За прошедшие сутки локализовано семь лесных пожаров.