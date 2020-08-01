Пассажиропоток авиакомпаний ДФО упал почти на треть

Объем авиаперевозок на Дальнем Востоке сократился на 30 процентов. Об этом было заявлено на оперативном совещании вице-премьера - полпреда президента РФ в ДФО Юрия Трутнева с главами дальневосточных регионов.

- Компании понесли убытки, что не только сказалось на их финансовом положении, но и отразилось на жизни людей, работающих в отрасли. При этом объем средств, выделяемых на компенсацию убытков, недостаточен. Нерешенным остается вопрос высокой стоимости авиационного топлива, - приводит пресс-служба полпредства слова Трутнева.

- В прошлом году за март-май дальневосточные авиакомпании перевезли порядка 500 тысяч пассажиров. В этом году - 344 тысячи, то есть на 30 процентов меньше. При этом авиакомпании в полном объеме понесли затраты на содержание авиапарка, лизинг и на другие расходы, связанные с эксплуатацией транспорта. Вместе с тем ни один из региональных авиаперевозчиков, работающих на Дальнем Востоке и Арктике, не отказался от выполнения полетов по запланированным маршрутам по собственной инициативе, - подчеркнул министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов.

Государство ввело в действие комплекс мероприятий, направленных на поддержку авиатранспорта России. Практически все важнейшие авиапредприятия были включены в перечень системообразующих организаций российской экономики. Но, как отметили на совещании, предложенные правила предоставления субсидий в большей степени оказались ориентированы на господдержку крупных авиакомпаний, выполняющих полеты по магистральным направлениям. Между тем, по словам члена Совета Федерации Анатолия Широкова, общая сумма убытков только девяти региональных авиакомпаний Дальнего Востока и Арктики с марта по май составила более 4,36 миллиарда рублей.

При этом играет большую роль цена авиационного топлива. По данным Минвостокразвития России, керосин в аэропортах Дальнего Востока в среднем стоит 70 тысяч рублей за тонну, тогда как в аэропорту "Пулково" - 36 тысяч рублей, в аэропорту "Ульяновск" - 34, в Московском авиационном узле - 35 тысяч рублей.

По итогам оперативного совещания Юрий Трутнев дал поручение Росавиации совместно с Минэкономразвития России и дальневосточными авиакомпаниями проанализировать эффективность предоставляемой перевозчикам помощи в условиях пандемии. Кроме этого, они должны будут представить предложения по внедрению дополнительных мер поддержки.