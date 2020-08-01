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01.08.2020 14:47
Рубрика: Власть

Андрей Травников: В Новосибирске до конца 2022 года построят семь поликлиник

Текст: Наталья Решетникова (Новосибирск)
В Новосибирске в этому году начнется строительство семи поликлиник. Об этом сообщил глава региона Андрей Травников в ходе выездного совещания, которое прошло в Кировском районе областного центра. Здесь уже началось возведение новой поликлиники № 22.
Фото: Пресс-служба правительства Новосибирской области Фото: Пресс-служба правительства Новосибирской области
Фото: Пресс-служба правительства Новосибирской области

Губернатор отметил, что новое медучреждение будет построено в рамках крупнейшего в России ГЧП-проекта в сфере здравоохранения по единовременному строительству семи поликлиник.

Фото: Владимир Трефилов/РИА Новости
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- В этом году мы выходим на стадию строительной реализации этого давнего проекта - с частным партнером, с концессионной компанией. В августе начнется подготовка территории, в сентябре будет закончена разработка проектной документации, в октябре мы планируем выйти на положительное заключение экспертизы и выдачу разрешения на строительство. Соответственно, дальше уже продолжится полномасштабное строительство одной из семи поликлиник этого большого проекта, - прокомментировал Андрей Травников.

Глава региона особо подчеркнул, что проект уже находится в стадии реализации, а не обсуждения. Из областного бюджета на эти цели выделены средства. Общая стоимость программы строительства семи поликлиник составляет восемь миллиардов рублей, из которых 80 процентов - частные инвестиции.

- В этом году выдан капитальный грант в объеме 600 миллионов рублей. Стадия активной реализации началась, - еще раз отметил губернатор.

По словам депутата Совета депутатов Новосибирска Дмитрия Колпакова, строительство поликлиники - один из наказов жителей Кировского района, и прежде всего Затулинского жилмассива, в котором проживает около ста тысяч человек. Нынешняя 22-ая поликлиника не справляется с объемом посетителей.

Первый заместитель генерального директора производственной фирмы "ВИС" Евгений Баскаков доложил губернатору, что новое медучреждение будет четырехэтажным, в здании разместятся три отделения - детское, взрослое и женская консультация.

Фото: Правительство Новосибирской области
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- Будут созданы комфортные условия для маломобильных групп населения, здание планируется оборудовать специальными пандусами, лифтами, санитарными комнатами. Специальная навигация поможет людям с ограниченными физическими возможностями. Также в рамках проекта будет полностью благоустроена прилегающая территория, обустроены парковки на порядка девяноста машиномест, - рассказал о проекте Евгений Баскаков.

Соглашением о ГЧП предусмотрено также оснащение новых медучреждений оборудованием нового поколения, включая комплексы для компьютерной томографии МРТ, маммологические системы, УЗИ и рентгенологическое оборудование.

Справка "РГ"

Как сообщили в пресс-службе областного правительства, соглашение о ГЧП по реализации проекта строительства, финансирования и техобслуживания сети современных медучреждений подписано в рамках Российского инвестиционного форума-2019. Частным партнером проекта определена "Седьмая концессионная компания", входящая в группу "ВИС". До конца 2022 года в Новосибирске планируется построить семь современных медучреждений общей мощностью 6467 посещений в смену.

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