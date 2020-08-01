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01.08.2020 14:23
Рубрика: Общество

Яхта "Сибирь" пройдет по следам кораблей, погибших в Арктике

Текст: Светлана Сибина
1 августа яхта "Сибирь", совершающая кругосветную экспедицию под флагом "Российской газеты", отправится в рейс памяти, посвященный 75-летию Великой Победы. На пути от Архангельска до Салехарда яхтсмены сделают остановки в местах гибели советских кораблей, почтут память героев-моряков, защищавших арктические рубежи Родины.
Фото: Омский яхтклуб Фото: Омский яхтклуб
Фото: Омский яхтклуб

Напомним, омская яхта "Сибирь" отправилась в кругосветную экспедицию, посвященную 200-летию открытия Антарктиды в июле прошлого года. Пройдя под российским флагом 16 государств и более 15000 морских миль, в феврале 2020 года парусник достиг станции Беллинсгаузен - главной цели проекта.

Фото: Сергей Николаев/РГ
Совершающая кругосветку яхта "Сибирь" достигла берегов России

Однако шторма не пощадили яхту. А эпидемия COVID-19 существенно осложнила ее возвращение, закрыв все порты. Но, благодаря российскому экспедиционному судну " Академик Трешников", взявшему парусник на борт, "Сибирь" добралась до Большой земли. И теперь, двигаясь из Санкт-Петербурга, самостоятельно завершает маршрут.

Одним из ярких этапов путешествия станет акция, посвященная 75-летию Победы. Сегодня парусник отчалит от берегов Архангельска. Свой поход "Сибирь" осуществляет в тандеме с омской яхтой - "Жемчужина".

- Наш маршрут лежит через Северный морской путь. Остановки сделаем в местах самых кровопролитных сражений советских кораблей. В честь героев-моряков под гимн России возложим венки, - сообщил "РГ" капитан "Сибири" Сергей Щербаков. - Всего взяли на борт семь венков.

В скорбном списке - пограничный корабль СКР-27 "Жемчуг", пострадавший от торпед фашисткой подводной лодкой в Белом море 1 августа 1941 года. Весь экипаж (61 моряк) погиб. В октябре того же года в районе Терско-Орловского маяка подорвался на мине "сторожевик" СКР-11. Погибли 42 человека. В ноябре у островов Острые Лудки вражеская лодка потопила тральщик Т-889. Никто не уцелел. 25 июля 1943 года от минного взрыва в Печорской губе погиб экипаж тральщика Т-904. 30 июля торпеда фашистской подлодки попала в кормовую часть тральщика Т-911. Погибли 28 моряков. 28 сентября в проливе Югорский Шар затонул сторожевой катер СКА-510.

Одну из остановок сибиряки сделают на острове Белый, где находится братская могила арктического конвоя БД-5. Трагедия, произошедшая в августе 1944-го года, унесла 378 жизней советских военнослужащих и мирных жителей. Судьба 51 человека неизвестна.

Сибирские яхты пройдут вдоль арктического побережья России, спустят венки на воду в Белом, Баренцевом, Печорском, Карском морях.

Фото: Дальрыбвтуз
Капитаны "Паллады" и "Седова" рассказали, как прошла кругосветная экспедиция

Впрочем, акция, поддержку которой оказывает Русское географическое общество и Российский Центр освоения Арктики, преследует и другие задачи.

- В рамках похода, с целью развития туристических транспортных потоков для маломерного флота, мы проведем тестирование маршрута. Проверим состояние причалов, стоянок, нанесем на карту важные и интересные объекты, - пояснил "РГ" директор по развитию Кластера судостроения и производства морской техники Архангельской области Глеб Плетнев. - Наш край имеет богатую историю и хорошую перспективу. Хотим широко  популяризировать эти возможности.

3 сентября кругосветная экспедиция прибудет в Салехард, где примет участие в праздновании 75-летия окончания Второй мировой войны. По итогам арктического похода сибирских яхт архангельские кинематографисты снимут документальный фильм.

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