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01.08.2020 17:09
Рубрика: Власть

На Ставрополье возобновили работу спортзалы и детские лагеря

Текст: Роман Кияшко (Ставропольский край)

В Ставропольском крае сняты ограничения на работу тренажерных залов, фитнес-центров, а также детских лагерей. Соответствующий документ подписал губернатор региона Владимир Владимиров.

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В тексте постановления речь идет как о муниципальных тренажерных залах и спортивных школах, так и фитнес-центрах. При этом отмечается, что в частных организация возможны проводиться только индивидуальные занятия. Государственных спортивных учреждений это не касается. В тексте документа лишь отмечается, что загрузка таких объектов не должна превышать более 25 процентов от единовременной пропускной способности. Бассейны все так же остаются закрытыми.

Кроме того, снятие ограничений коснулось и детских лагерей. Работать они будут всего один месяц - с 1 по 31 августа. При этом руководители таких лагерей должны будут строго соблюдать требования Роспотребнадзора по защите от коронавируса.

В регионах Власть Работа власти Регионы Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ СКФО Ставропольский край Пандемия коронавируса COVID-19

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