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01.08.2020 17:10
Рубрика: Происшествия

В Чечне обезвредили пять авиабомб и снаряд 20-летней давности

Текст: Роман Кияшко (Чеченская Республика)
Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Чеченской Республике Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Чеченской Республике
Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Чеченской Республике

В Чеченской Республике пиротехники обезвредили пять авиационно-осколочных бомб и один артиллерийский снаряд, которые пролежали в земле более 20 лет. Об этом в воскресенье сообщили в управлении МЧС России по региону.

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В экстренные службы обратился местный житель, который и обнаружил опасную находку. Выяснилось, что снаряд и бомбы были в исправном состоянии, и при неаккуратном обращении могли взорваться.

- Для их обезвреживания в регион прибыли сотрудники донского спасцентра МЧС России, имеющие многолетний опыт работы по очистке территорий от неразорвавшихся боеприпасов, - говорится в сообщении ГУ МЧС по ЧР.

Специалисты с помощью техники перевезли боеприпасы на полигон, где их уничтожили.

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