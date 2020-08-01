В Чечне обезвредили пять авиабомб и снаряд 20-летней давности

В Чеченской Республике пиротехники обезвредили пять авиационно-осколочных бомб и один артиллерийский снаряд, которые пролежали в земле более 20 лет. Об этом в воскресенье сообщили в управлении МЧС России по региону.

В экстренные службы обратился местный житель, который и обнаружил опасную находку. Выяснилось, что снаряд и бомбы были в исправном состоянии, и при неаккуратном обращении могли взорваться.

- Для их обезвреживания в регион прибыли сотрудники донского спасцентра МЧС России, имеющие многолетний опыт работы по очистке территорий от неразорвавшихся боеприпасов, - говорится в сообщении ГУ МЧС по ЧР.

Специалисты с помощью техники перевезли боеприпасы на полигон, где их уничтожили.