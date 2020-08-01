Места захоронения более 200 воинов, погибших в Первую мировую, определили в Калининградской области

Одна из братских могил, где покоятся более 158 русских и 141 германский солдат, расположена в поселке Ясная Поляна, у дороги, связывавшей Ширгупенен и Вердельн; другая, где похоронены 80 русских солдат, - у поселка Осипенко Озерского района. Сегодня в России День памяти воинов, погибших в Первой мировой войне.

Волонтеры "Технополиса GS" с 2013 года занимаются сохранением памяти о погибших воинах. С 2018 года это историко-культурный проект "Тысячи имен", который призван установить места захоронения и увековечить имена погибших в Первую мировую войну бойцов Российской императорской армии, а также найти их потомков.

В прошлом году было подписано соглашение с Балтийским федеральным университетом имени Канта, ученые которого определили имена 755 российских воинов Первой мировой, павших на территории нынешней Калининградской области. Дальнейшие исследования позволили расширить список до 1170 имен, и это не окончательная цифра.

Захоронение в поселке Ясная Поляна ранее было благоустроено "Народным союзом Германии по уходу за военными могилами". Немецкие специалисты полагали, что там покоятся 48 русских воинов.

Но активисты волонтеры "Технополиса GS" вместе с краеведами и учеными исследовали архивные документы и установили: германские источники были неполными, и на самом деле в братской могиле у Ширгупенена похоронены по меньшей мере 158 воинов Российской императорской армии. Все они погибли 7 августа 1914 года.

Территорию захоронений начали приводить в порядок. В Ясной Поляне 12 добровольцев расчистили от кустарника подъездную дорогу и осушили кюветы.

В этом году активисты собираются засыпать ямы на пути к объекту, установить железобетонные кресты (лютеранско-католический и православный) и гранитную плиту с обновленной информацией о количестве захороненных воинов.

В поселке Осипенко волонтеры изучили территорию кладбища и провели привязку захоронений к местности.