Сергей Семак признан лучшим тренером прошлого сезона

Наставник "Зенита" Сергей Семак признан лучшим тренером сезона 2019/20 по версии РФС, РПЛ и телеканала "Матч ТВ".

Победитель в этой номинации был выбран рулевыми и капитанами команд высшего дивизиона, экспертами телеканала "Матч Премьер", представителями СМИ, а также тренером российской сборной Станиславом Черчесовым. На приз претендовали все специалисты, возглавлявшие в прошлом сезоне клубы Премьер-лиги.

По итогам сезона "Зенит" с Семаком сделал "золотой" дубль, выиграв чемпионат и Кубок России. Питерцы установили рекорд национальной лиги по отрыву от второго места - 15 очков.