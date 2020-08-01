В Псково-Печерском монастыре открылась выставка, посвященная о.Иоанну Крестьянкину

В субботу, 1 сентября, в знаменитом Псково-Печерском монастыре открылась выставка, посвященная архимандриту Иоанну Крестьянкину. Приуроченное к 110-летию знаменитого подвижника благочестия, ее открытие из-за пандемии было перенесено с 11 апреля на 1 августа, день памяти св.Серафима Саровского.

Готовящие и открывающие выставку монахи вспоминали, что отец Иоанн Крестьянкин посвятил свою работу в Академии как раз преп. Серафиму Саровскому. С этим было связано и освобождение о. Иоанна из ссылки.

Поскольку в музей монастыря сейчас могут попасть не так много людей, выставку можно увидеть в интернете.

От отца Иоанна, на встречу с которым приезжали и священники, и миряне, и патриархи, и президент, осталось большое наследие - его проповеди и письма.

Письма о. Иоанна, по свидетельству митрополита Пасковского и Порховского Тихона ( Шевкунова) "лучшее, что написано в области духовно-нравственной литературы в России за последние лет пятьдесят".

На выставке представлены в том числе и доселе неизвестные письма старца, много видеохроники о нем.