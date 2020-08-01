На Дону подведены итоги конкурса "Память Победы - 75 лет" и "Яркая Победа"

Новости

На Украине силовики ликвидировали полтавского террориста 08:01
Чемпионат мира по го впервые пройдет во Владивостоке 07:51
Боевые корабли Тихоокеанского флота вышли в дальний поход 07:34
В Подмосковье сотрудники морга попались на мошенничестве 07:15
Власти США повысят иммиграционные сборы на 20 процентов 07:05
Информацию о ЧП в небе над Якутском проверят на подлинность 06:53
Трамп в субботу подпишет закон о запрете TikTok в США 06:46
Дым от лесных пожаров окутал Якутск 06:21
Онколог рассказал, на что указывает появление горечи во рту 06:12
Пассажиропоток авиакомпаний ДФО упал почти на треть 06:09
Власти Малайзии ввели обязательное ношение масок в общественных местах 05:59
Президент Бразилии: Все когда-нибудь заразятся коронавирусом 05:55
Власти США опубликовали данные о доходах Трампа за минувший год 05:10
США полностью выведут войска из Афганистана до мая 2021 года 05:05
Мексика заняла третье место в мире по числу умерших от COVID-19 04:29
В США суд отказался остановить строительство стены на границе с Мексикой 04:24
"ДВ-гектары" в Бурятии и Забайкалье стали выдавать жителям всей России 04:17
Семь человек погибли при столкновении легкомоторных самолетов на Аляске 03:56
Организатором хакерской атаки на Twitter оказался подросток 03:45
Трамп: США будут рады заключить с РФ соглашение по ядерному оружию 03:35
ВОЗ зафиксировала новый суточный рекорд по числу случаев COVID-19 03:04
Крупнейшая авиакомпания Южной Америки уволит 2 700 сотрудников 02:50
Трамп снова опроверг информацию о сотрудничестве России с талибами 02:31
Ураган "Исаиас" может помешать возвращению Crew Dragon на Землю 02:13
В РФ прибыл первый после возобновления международных полетов регулярный рейс 01:45
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что поможет избежать депрессии во время карантина
Что поможет избежать депрессии во время карантина
Что будет с ценами на гостиницы в августе
Что будет с ценами на гостиницы в августе
Как законы августа изменят жизнь россиян
Как законы августа изменят жизнь россиян
01.08.2020 07:20

На Дону подведены итоги конкурса "Память Победы - 75 лет" и "Яркая Победа"

Текст: Валерий Николаев
В Ростовской области подведены итоги конкурса "Память Победы - 75 лет спустя" и молодежной акции "Яркая Победа". В реализации творческих проектов приняли участие юноши и девушки из разных уголков Донского края.
Фото: Комитет по делам молодежи Ростовской области Фото: Комитет по делам молодежи Ростовской области
Фото: Комитет по делам молодежи Ростовской области

В конкурсе медиа молодым людям требовалось представить на суд экспертной комиссии эскиз арт-объекта - уличного украшения или написать сценарий видеоролика о Ростовской области в Великой Отечественной войне. В рамках регионального этапа Всероссийского конкурса граффити "Яркая Победа" рассматривались эскизы и варианты росписи улиц донских городов и сел.

Фото: iStock
На Дону реставрируют памятник погибшим в 1942 году советским солдатам

Учитывая неблагоприятную эпидемиологическую ситуацию, связанную с распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19, все конкурсы были проведены в заочном формате с марта по июнь. В финальный этап смогли выйти лишь лучшие работы 37 участников.

- Память о событиях Великой Отечественной войне и ее героях важна для каждого из нас. Наша главная задача - передать подрастающему поколению память о героическом подвиге наших ветеранов. Эти конкурсы посвящены 75-й годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне. Они позволяют увидеть, как именно наши дети представляют себе события той войны и как они чтят память своих предков, вставших на защиту Родины ради мирного неба над головой своих потомков, - сообщил первый заместитель губернатора Ростовской области Игорь Гуськов.

В итоге победители определились следующим образом. В медиа-конкурсе "Память Победы - 75 лет спустя" в номинации "Лучший эскиз арт-объекта" первое место заняла работа Анны Линской из Волгодонска. А лучший сценарий написал Вячеслав Зайцев из города Гуково.

Фото: Тагир Раджавов/РГ
На Дону состоялся парад комбайнов "Бессмертного полка"

- Автор сценария "Не успел…" затронул актуальную для молодого поколения тему почитания и уважения воинов, героев, которые 75 лет назад, ценой своей жизни победили врага. Главное, что хотел донести до молодежи автор сценария, это то, что нужно помнить, ценить и беречь не только память о событиях той Великой войны, но ветеранов, которых осталось так мало, - сообщили в оргкомитете конкурса.

В акции "Яркая Победа" первое место было занято Мариной Мищенко из Багаевского района, второе и третье места разделили эскизы юных художников из Константиновского и Зерноградского районов.

Все победители будут награждены дипломами и памятными сувенирами. Работы ребят, занявших 1-е места в конкурсе "Память Победы - 75 лет спустя" и призовые места акции "Яркая Победа" будут реализованы в течение года. Видеоролик по сценарию Вячеслава Зайцева уже снят и запущен в социальных сетях.

В регионах Филиалы РГ Юг России ЮФО Ростовская область Ростов помнит

Главное сегодня

Найден владелец попавшего в ДТП в Крыму автобуса
Губернатор Ямала заболел коронавирусом
Официальный курс евро повысился более чем на рубль
Банки хотят получить право списывать средства со "спящих" счетов
Вильфанд рассказал о погоде в августе