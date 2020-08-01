На Дону подведены итоги конкурса "Память Победы - 75 лет" и "Яркая Победа"

В Ростовской области подведены итоги конкурса "Память Победы - 75 лет спустя" и молодежной акции "Яркая Победа". В реализации творческих проектов приняли участие юноши и девушки из разных уголков Донского края.

В конкурсе медиа молодым людям требовалось представить на суд экспертной комиссии эскиз арт-объекта - уличного украшения или написать сценарий видеоролика о Ростовской области в Великой Отечественной войне. В рамках регионального этапа Всероссийского конкурса граффити "Яркая Победа" рассматривались эскизы и варианты росписи улиц донских городов и сел.

Учитывая неблагоприятную эпидемиологическую ситуацию, связанную с распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19, все конкурсы были проведены в заочном формате с марта по июнь. В финальный этап смогли выйти лишь лучшие работы 37 участников.

- Память о событиях Великой Отечественной войне и ее героях важна для каждого из нас. Наша главная задача - передать подрастающему поколению память о героическом подвиге наших ветеранов. Эти конкурсы посвящены 75-й годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне. Они позволяют увидеть, как именно наши дети представляют себе события той войны и как они чтят память своих предков, вставших на защиту Родины ради мирного неба над головой своих потомков, - сообщил первый заместитель губернатора Ростовской области Игорь Гуськов.

В итоге победители определились следующим образом. В медиа-конкурсе "Память Победы - 75 лет спустя" в номинации "Лучший эскиз арт-объекта" первое место заняла работа Анны Линской из Волгодонска. А лучший сценарий написал Вячеслав Зайцев из города Гуково.

- Автор сценария "Не успел…" затронул актуальную для молодого поколения тему почитания и уважения воинов, героев, которые 75 лет назад, ценой своей жизни победили врага. Главное, что хотел донести до молодежи автор сценария, это то, что нужно помнить, ценить и беречь не только память о событиях той Великой войны, но ветеранов, которых осталось так мало, - сообщили в оргкомитете конкурса.

В акции "Яркая Победа" первое место было занято Мариной Мищенко из Багаевского района, второе и третье места разделили эскизы юных художников из Константиновского и Зерноградского районов.

Все победители будут награждены дипломами и памятными сувенирами. Работы ребят, занявших 1-е места в конкурсе "Память Победы - 75 лет спустя" и призовые места акции "Яркая Победа" будут реализованы в течение года. Видеоролик по сценарию Вячеслава Зайцева уже снят и запущен в социальных сетях.