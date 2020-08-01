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01.08.2020 12:11
Рубрика: Происшествия

Под Астраханью спасатели МЧС эвакуировали паром с пассажирами

Текст: Николай Грищенко
Фото: МЧС России по Астраханской области Фото: МЧС России по Астраханской области
Фото: МЧС России по Астраханской области

Астраханским спасателям пришлось срочно исправлять паромную переправу на реке Бушма между селами Тумак и Сизый Бугор. С неисправного парома эвакуировано девять автомобилей и 18 человек.

Фото: Татьяна Андреева/РГ
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Как сообщает региональное управление МЧС, инцидент произошел утром 1 августа. Во время переправы на судне вышло из строя рулевое управление и паром отправился в свободный дрейф по реке. Возникла опасность столкновения с другими судами.

Для ликвидации ЧП были привлечены сотрудники переправы и четыре спасателя, а также две единицы техники. Совместными усилиями авария была устранена и паром отбуксирован к селу Сизый Бугор.

"Функционирование переправы из-за порывов ветра временно приостановлено. Объездные пути имеются", - сообщает МЧС.

В регионах Происшествия ЧП Аварии и катастрофы Филиалы РГ Юг России ЮФО Астраханская область

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