Под Астраханью спасатели МЧС эвакуировали паром с пассажирами

Астраханским спасателям пришлось срочно исправлять паромную переправу на реке Бушма между селами Тумак и Сизый Бугор. С неисправного парома эвакуировано девять автомобилей и 18 человек.

Как сообщает региональное управление МЧС, инцидент произошел утром 1 августа. Во время переправы на судне вышло из строя рулевое управление и паром отправился в свободный дрейф по реке. Возникла опасность столкновения с другими судами.

Для ликвидации ЧП были привлечены сотрудники переправы и четыре спасателя, а также две единицы техники. Совместными усилиями авария была устранена и паром отбуксирован к селу Сизый Бугор.

"Функционирование переправы из-за порывов ветра временно приостановлено. Объездные пути имеются", - сообщает МЧС.