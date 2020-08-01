Под Краснодаром нашли кувшин возрастом более 5 тысяч лет

Недалеко от Краснодара археологи нашли древний сосуд, возраст которого оценивают более чем в пять тысяч лет. Раскопки ведутся на территории будущего дальнего западного обхода столицы Кубани, сообщили на официальной странице Автодора в VK.

Примерный возраст находки ученым удалось определить благодаря дну кувшина, которое оказалось яйцеобразным, а не плоским. Это и говорит о древности артефакта, который, судя по всему, относится к периоду позднего каменного века. Использовали такие сосуды в погребальной и ритуальной культуре народов той эпохи.

- Сейчас археологи ведут раскопки большого шестиметрового кургана, который является частью Новотитаровской группы курганов в Динском районе возле населенных пунктов Осечка и Примаки, - рассказали в Автодоре.

В кургане уже обнаружили захоронения и несколько предметов, которые традиционно использовались древними людьми при погребениях, в том числе, бронзовые бусины и метательные наконечники. Эти предметы, в свою очередь, относятся к раннему железному веку сарматской культуры.

По мнению ученых, центром большого кургана может стать захоронение статусного человека, например, вождя.