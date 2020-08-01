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01.08.2020 19:14
Рубрика: Происшествия

В ДТП с автобусом в Севастополе пострадали 14 человек

Текст: Юлия Крымова (Севастополь)

В Севастополе результате аварии с участием маршрутного автобуса пострадали 14 человек, шестеро из них - дети. Об этом "РГ" сообщили в пресс-службе городского департамента здравоохранения.

Фото: Пресс-служба МЧС России/ РИА Новости
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ДТП произошло сегодня около 15 часов на улице Пожарова, на мосту, на днях открытом после реконструкции. Внедорожник Mercedes врезался сзади в городской автобус, следовавший по маршруту №10.

Как сообщили в департаменте здравоохранения, пострадавших взрослых доставили в горбольницу №1, а детей - в больницу №5.

- Пациенты находятся в состоянии средней степени тяжести, врачи оказывают им необходимую медицинскую помощь, - отметили в пресс-службе.

Там добавили, что после осмотра медиков пятеро взрослых пассажиров отказались от госпитализации и уехали домой. Также вечером из больницы были выписаны все дети. Их осмотрели хирурги, нейрохирурги и челюстно-лицевые хирурги. Состояние ребят - удовлетворительное.

Под наблюдением врачей остаются трое пострадавших в ДТП. На месте аварии сейчас работают сотрудники МВД.

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