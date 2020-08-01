В Калмыкии построят первый морской порт

В Калмыкии появится первый морской порт, общая мощность которого оценивается в 12,5 миллиона тонн в год. Он будет расположен в Лагани.

О строительстве порта говорится в измененной схеме территориального планирования РФ в области федерального транспорта. Предполагается, что в новом порту будут действовать зерновой терминал мощностью 5 миллионов тонн, терминал наливных грузов мощностью 0,5 миллиона тонн, контейнерный терминал мощностью 5 миллионов тонн и терминал по перевалке генеральных грузов на 2 миллиона тонн в год.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на главу степной республики Бату Хасикова, стоимость строительства оценивается в 41,3 миллиарда рублей. Новый и единственный, кстати, в Калмыкии порт не будет конкурировать с другими портами из соседних регионов, а лишь дополнит их, расширив экспортные возможности России.

В качестве преимуществ порта называется круглогодичная навигация, близость к железной дороге и автомобильному сообщению.