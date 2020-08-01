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01.08.2020 12:48
Рубрика: Происшествия

В Крыму суд арестовал руководителей филиала Росгранстроя

Текст: Юлия Крымова (Республика Крым)

Киевский районный суд Симферополя отправил под арест троих фигурантов уголовного дела о получении взятки в особо крупном размере руководством крымского филиала ФГКУ "Дирекция по строительству и эксплуатации объектов Росграницы". Об этом сегодня сообщила пресс-служба суда.

Фото: ГУ МЧС РФ по Республике Крым/ТАСС
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Всем обвиняемым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 29 сентября 2020 года.

Директор и заместитель филиала Росгранстроя, а также посредник, передававший деньги, были задержаны в Симферополе 31 июля. Им предъявлено обвинение в получении взятки в особо крупном размере (часть 6 статьи 290 УК РФ) и посредничестве во взяточничестве в особо крупном размере (часть 4 статьи 291.1 УК РФ). По месту жительства подозреваемых состоялись обыски, изъяты деньги и документы.

Как рассказали в пресс-службе ГСУ СК РФ по Республике Крым и городу Севастополю, директор и замдиректора филиала вступили в преступный сговор и потребовали взятку у фирмы, с которой в декабре 2017 и январе 2019 годов были подписаны госконтракты на содержание имущества 10 пунктов пропуска через госграницу России на территории Крыма. Стоимость контрактов составляла 7,4 и 4,7 миллиона рублей.

По данным следствия, в декабре 2017 года в служебном помещении филиала Росгранстроя чиновники встретились с представителями подрядчика и потребовали выплачивать им каждый месяц 15 процентов от суммы контрактов в течение срока их действия. Если фирма откажется, то контракты расторгнут и внесут компанию реестр недобросовестных поставщиков.

За 2018 и 2019 годы замдиректора фирмы передала чиновникам через родственника одного из них взятку на общую сумму более 1,8 миллиона рублей.

Согласно материалам дела, директор и замдиректора филиала Росгранстроя тратили незаконно полученные деньги на личные нужды, передавая родственнику часть взятки в качестве вознаграждения за посредничество.

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