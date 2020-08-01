В Севастополе после реконструкции открылся старейший бульвар

Матросский бульвар Севастополя, который был заложен в 1830-х годах адмиралом Михаилом Лазаревым, открылся после двухлетней реконструкции. В честь открытия организаторы подготовили театральное представление, мастер-класс по бальному этикету и вязанию морских узлов, выставки, концерт и кинопоказ. Событие собрало несколько тысяч горожан.

Бульвар был восстановлен в историческом виде, причем проект учитывал воссоздание и элементов XIX века, и советского периода. На вход вернулись мраморные скульптуры львов, которые были утеряны безвозвратно, как и фонтан с фигурой мальчика с корабликом. По старинным фотографиям воссоздана мавританская беседка, заново построен летний кинотеатр.

Цветы к памятнику Казарскому и бригу "Меркурий" - самому первому памятнику Севастополя - возложил врио губернатора города Михаил Развожаев. Он рассказал, что планирует установить новый городской праздник - день Матросского бульвара, посвященный подвигу брига "Меркурий".

Этот маленький русский корабль под командованием капитан-лейтенанта Николая Казарского в 1829 году сразился с двумя турецкими линкорами "Селимие" и "Реал-бей" и одержал победу в неравном бою. Чтобы увековечить память об этом событии, в Севастополе был поставлен памятник, на котором император Николай I повелел сделать надпись: "Казарскому. Потомству в пример".

Прогулочная зона в центре Севастополя была отремонтирован на средства благотворительного фонда "35-я береговая батарея". Стоимость работ меценат, экс-спикер Заксобрания Севастополя Алексей Чалый, называть отказался. "Пусть это останется нашим маленьким секретом", - сказал он. Он также сообщил, что в украинские годы на бульваре хотели построить гостиницу, но жители Севастополя отстояли историческое место.

Бульвар будет открыт для всех желающих круглосуточно.