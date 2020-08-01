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01.08.2020 19:45
Рубрика: Общество

В начале августа россияне увидят сближение Луны с тремя планетами

Текст: Юлия Резникова
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В начале августа россияне смогут наблюдать сближение Луны с тремя планетами.

Фото: pixabay.com
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В ночь на 2 и на 3 августа в южной части неба невооруженным глазом будет видно сближение Луны с Юпитером и Сатурном, а утром 9 августа естественный спутник Земли будет находиться рядом с Марсом.

Об этом сообщил сотрудник учебной Коуровской астрономической обсерватории Уральского федерального университета Владилен Санакоев.

"К сожалению, прогноз погоды на ближайшие дни не самый благоприятный, будет переменная облачность. Наблюдать можно в южной части неба низко над горизонтом. В ночь с 8 на 9 августа почти полная Луна будет находиться рядом с планетой Марс", - цитирует ученого ТАСС.

Кроме того, ученый отметил, что в северо-восточной части неба любознательные россияне смогут увидеть с помощью телескопа или бинокля сближение Меркурия с астероидом Веста.

В регионах Общество Космос Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область Екатеринбург

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