В начале августа россияне увидят сближение Луны с тремя планетами

В начале августа россияне смогут наблюдать сближение Луны с тремя планетами.

В ночь на 2 и на 3 августа в южной части неба невооруженным глазом будет видно сближение Луны с Юпитером и Сатурном, а утром 9 августа естественный спутник Земли будет находиться рядом с Марсом.

Об этом сообщил сотрудник учебной Коуровской астрономической обсерватории Уральского федерального университета Владилен Санакоев.

"К сожалению, прогноз погоды на ближайшие дни не самый благоприятный, будет переменная облачность. Наблюдать можно в южной части неба низко над горизонтом. В ночь с 8 на 9 августа почти полная Луна будет находиться рядом с планетой Марс", - цитирует ученого ТАСС.

Кроме того, ученый отметил, что в северо-восточной части неба любознательные россияне смогут увидеть с помощью телескопа или бинокля сближение Меркурия с астероидом Веста.