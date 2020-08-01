Семь человек погибли при столкновении легкомоторных самолетов на Аляске

На Аляске при столкновении двух небольших самолетов недалеко от аэропорта города Солдотна погибли семь человек. Об этом сообщило Управление общественной безопасности штата.

По данным местных СМИ, в одном из самолетов находились шесть человек, в другом был один - местный политик, депутат палаты представителей штата Гарри Кнопп. Уточняется, что шесть человек погибли на месте ЧП, один скончался по пути в больницу, пишет РИА Новости.

Инцидент произошел утром в пятницу. Столкнулись два легкомоторных самолета Havilland DHC-2 Beaver и Piper Aztec. Национальный совет по безопасности на транспорте и Федеральное управление гражданской авиации проводят расследование.