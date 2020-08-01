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01.08.2020 13:31
Рубрика: Происшествия

СК проводит проверку по факту столкновения топливозаправщика с самолетом в Шереметьево

Текст: Наталия Козлова

Следственный комитет на транспорте объявил о том, что его сотрудники начали "устанавливать обстоятельства" аварии в аэропорту Шереметьево.

Фото: РИА Новости
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Сегодня утром в Шереметьево топливозаправочная машина задела самолет.

Вот что заявила корреспонденту "РГ" представитель Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК Елена Марковская: "Следственно-оперативная группа работает на месте происшествия, с применением криминалистической техники осматриваются воздушное судно и автомобиль".

Известно, что свою проверку начала и Московская транспортная прокуратура. Когда машина задела самолет, в нем никого не было: ни персонала, ни пассажиров. Пострадал лишь водитель заправщика. Ему оказана медпомощь на месте. У лайнера есть повреждения фюзеляжа, а у машины - кабины.

Происшествия ЧП Аварии и катастрофы Правительство Следственный комитет

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