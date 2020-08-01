"Спартак" отказался передать клуб в управление болельщикам к 2023 году

Руководство "Спартака" не ведет работу по передаче клуба в управление болельщикам к 2023 году, как ранее заявил владелец "красно-белых" Леонид Федун. Об этом сообщает sport24.ru.

Федун говорил о том, что в 2023 году пройдут выборы нового президента "Спартака". С этого момента клубом, по сути, смогли бы руководить болельщики: они получили бы право голоса и участия в управлении клубом.

При этом глобально "Спартак" не намерен отказываться от этой идеи. Просто ее сроки могут быть сдвинуты, о чем сообщил директор департамента по связям с общественностью "красно-белых" Антон Фетисов.

"В связи с пандемией и понесенными убытками сроки могут быть сдвинуты. Первоочередная цель клуба - покрыть экономические потери и сбалансировать бюджет. "Спартак" хочет увеличить участие болельщиков в жизни клуба", - отметил Фетисов.