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01.08.2020 06:46
Рубрика: В мире

Трамп в субботу подпишет закон о запрете TikTok в США

Текст: Максим Макарычев
Фото: AFP/SAUL LOEB Фото: AFP/SAUL LOEB
Фото: AFP/SAUL LOEB

Президент США Дональд Трамп заявил в пятницу, что планирует подписать распоряжение о запрете китайского приложения TikTok на территории страны. "Что касается TikTok, мы запрещаем их в Соединенных Штатах. Я подпишу документ завтра", - объявил Трамп репортерам на борту президентского самолета Air Force One, возвращаясь с предвыборного мероприятия во Флориде, отмечает Reuters.

Фото: istock
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Этот шаг, для реализации которого глава Белого дома может задействовать свои особые экономические полномочия, по оценке экспертов, станет кульминацией политики американской администрации в отношении китайской соцсети. Власти США неоднократно высказывали озабоченность вопросом безопасности личных данных, с которыми работает TikTok. Это решение станет серьезным ударом для владельца TikTok, базирующейся в Пекине корпорации ByteDance, которая привлекла миллионы пользователей в США благодаря доступности и коммерческому успеху приложения.

TikTok является одним из единственных значимых иностранных конкурентов для американских социальных сетей, таких как YouTube и Facebook. В этой связи эксперты не исключают того, что Белый дом попросту пытается вытеснить китайскую компанию с прибыльного рынка высоких технологий в США. С помощью этого приложения можно создавать короткие видеоролики. В прошлом году компания заявила, что около 60% из 26,5 миллиона ее активных пользователей в США - это молодые люди в возрасте от 16 до 24 лет. Сам TikTok недоступен в Китае, и китайские пользователи вместо этого используют Douyin, похожее приложение, принадлежащее ByteDance.

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