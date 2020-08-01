Учим военную историю с председателем КНР Си Цзиньпином

Первого августа отмечается 93-я годовщина образования Народно-освободительной армии Китая (НОАК). Народная армия никогда не забывает свою первоначальную цель и миссию. Военные Китая борются с эпидемией и наводнениями, всегда появляются там, где народным массам необходима помощь и защита, передает информационная служба мобильного приложения "Россия-Китай: главное".

Военная форма Наньчанского восстания. Фото: предоставлено Медиакорпорацией Китая.

1 августа 1927 года в городе Наньчан народная армия под руководством Коммунистической партии Китая (КПК) подняла восстание. С тех пор народная армия вступила на путь, который нацелен на благополучие и счастье китайского народа, на великое возрождение китайской нации.

"С того времени народная армия под руководством Компартии Китая принимала активное участие в освобождении и обретении китайским народом счастья, поддерживала и обеспечивала стремление к независимости и возрождению китайской нации. Ее судьба неразрывно связана с судьбой китайского народа и китайской нации", - такое заявление сделал председатель КНР Си Цзиньпин на торжественном собрании по случаю празднования 90-летия образования Народно-освободительной армии Китая (НОАК).

Заседание в Гутяне сформировало боевой дух

Место Заседания в Гутяне. Фото: предоставлено Медиакорпорацией Китая.

28-29 декабря 1929 года в селе Гутянь провинции Фуцзянь по инициативе Мао Цзэдуна и Чжу Дэ состоялась 9-я конференция представителей КПК 4-го корпуса Красной армии. На гутяньском заседании был определен принцип "формирования партии идеологией и строительства армии политикой".

30 октября 2014 года Си Цзиньпин возглавил делегацию, в которую вошли более 400 военных высшего ранга, и вместе с ней прибыл в Гутянь, где провел политическое рабочее собрание армии. Он подчеркнул: "Необходимо наладить работу по формированию политических органов и кадровых отрядов, укрепить политическое сознание и сознание целостных интересов, овладеть военным делом, наукой и техникой и создать выдающиеся политические органы и кадровые отряды, которые характеризуются верностью партии, мощью и благоприятным стилем".

Основа свободы

Рабочая книга Ма Жэньсина. Фото: предоставлено Медиакорпорацией Китая.

Ма Жэньсин - командир дивизии Северо-Восточной демократической объединенной армии. Он стал командующим самого высокого ранга из числа тех, что погибли в битве в Сыпине. Его сын также сложил голову в Войне противостояния японским захватчикам.

22 июля 2020 года Си Цзиньпин посетил Мемориальный музей сыпинской битвы. Он отметил: "Любые шаги в важном деле делать всегда трудно, но продолжение этого дела - еще более трудная задача. Необходимо твердо продолжать великое социалистическое дело - продвигать его из поколения в поколение".

Вооруженные силы Нового Китая

"Танк-гунчэнь". Фото: предоставлено Медиакорпорацией Китая.

В ноябре 1945 года на окраинах Шэньяна в Северо-Восточном Китае подразделения НОАК обнаружили танкоремонтную мастерскую, оставшуюся от отступившей японской армии, и получили в свое распоряжение первый танк, вставший на вооружение китайской армии. За отличие в боях этот танк получил почетное название "Танк-гунчэнь" (Герой передовой).

215 "Танк-герой". Фото: предоставлено Медиакорпорацией Китая.

С 1950 года в Китай начались поставки советских танков T-34. В частности, 215 танк, отличившийся в ходе Корейской войны заслужил почетное звание "Танк-народный герой".

Танк "Тип 59" китайского производства. Фото: предоставлено Медиакорпорацией Китая.

В 1959 году в военном параде по случаю 10-летней годовщины образования Китайской Народной Республики принял участие новый танк "Тип 59". Это событие ознаменовало то, что Китай начал самостоятельно производить танки.

Основной боевой танк "Тип 99А" и легкий танк "Тип 15". Фото: предоставлено Медиакорпорацией Китая.

На военном параде по случаю 70-летия образования Китайской Народной Республики торжественно прошли сразу два новых танка - основной боевой танк "Тип 99А" и легкий танк "Тип 15".

На торжественном собрании по случаю празднования 90-летия образования НОАК Си Цзиньпин заявил: "В настоящее время народная армия превратилась в мощные вооруженные силы с различными родами войск, в могучую армию, совершившую механизацию и ускоренными темпами внедряющую цифровые технологии".