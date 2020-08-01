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01.08.2020 20:42
Рубрика: В мире

В Берлине прошла крупная акция в честь "конца пандемии"

Текст: Максим Макарычев

Тысячи демонстрантов в Берлине, преимущественно молодых людей, собрались на митинг, чтобы отпраздновать наступивший, по их мнению, "конец пандемии". Акция прошла на фоне заявлений немецких властей, которые выразили растущую обеспокоенность ростом новых инфекций в стране, сообщает AP.

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Толпы людей, насвистывающих и приветствующих друг друга, прошли в центре Берлина от Бранденбургских ворот до парка Тиргартен. Протестующие держали в руках самодельные плакаты с лозунгами: "Корона, ложная тревога", "Нас заставляют носить намордники", "Естественная защита вместо прививок" и "Прекратите паниковать о короне - верните основные права". Протестующие скандировали: "Мы здесь, потому что мы лишены нашей свободы". По данным полиции, в акции приняли участие около 20 тысяч человек, почти все они были без масок и не соблюдали социального дистанцирования. В то же время организаторы сначала заявили, что акция протеста привлекла 800 тысяч, а затем и более миллиона человек. "Эти цифры взяты из воздуха", - сообщила представитель полиции Берлина в интервью t-online.de.

Когда организаторы митинга пытались пройти к импровизированной трибуне, в дело вмешалась немецкая полиция, которой в итоге удалось убедить манифестантов разойтись, пригрозив им административным арестом. Тем не менее многие демонстранты разошлись по соседним улицам. По состоянию на 20 мск около трех тысяч человек пришли к находящемуся неподалеку рейхстагу.

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