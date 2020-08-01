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01.08.2020 15:56
Рубрика: В мире

В Болгарии палаточный городок протестующих блокировал центр Софии

Текст: Александр Гацак (София)

В городах Болгарии уже третью неделю продолжаются антиправительственные протесты. В столице республики митингующие установили палатки на центральных дорожных развязках и блокировали движение транспорта.

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Участники ежедневных акций возмущены отсутствием результатов у властей страны в борьбе с серьезным экономическим кризисом. Кроме того, их недовольство вызвано участившимися коррупционными скандалами, фигурантами которых выступают первые лица государства.

Организаторы многотысячных демонстраций отказываются прекращать свою протестную деятельность, пока в отставку не уйдет весь кабинет министров во главе с премьером Бойко Борисовым от партии "Граждане за европейское развитие Болгарии", а также главный прокурор страны Иван Гешев. Несмотря на сильную жару в Софии, представители оппозиционно настроенного населения, запасшись водой и провиантом, доказывают серьезность своих намерений, разбив палаточный лагерь у здания правительства.

В основном демонстрации проходят мирно, столкновений с сотрудниками правоохранительных органов практически не наблюдается. При этом в местном МВД выразили беспокойство в связи с ростом случаев заражения коронавирусом среди полицейских, следящих за порядком на акциях.

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