В кафе нельзя будет курить кальян

В общественных местах, в том числе и в заведениях общепита, нельзя будет курить кальяны, электронные сигареты, вейпы и другую никотиносодержащую продукцию. Президент России Владимир Путин подписал закон "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросу охраны здоровья граждан от последствий потребления никотинсодержащей продукции". Об этом сообщается на сайте Кремля.

На всю никотиносодержащую продукцию и устройства для ее употребления распространены запретительные меры, которые действуют в рамках антитабачного закона.

"Данный закон не запрещает деятельность кальянных, он запрещает использование кальянов в общепите", - пояснил первый зампред Комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский. По его словам, для сохранения своей деятельности после вступления закона в силу кальянные не должны будут предоставлять услуги питания.

Также глава государства подписал закон "О внесении изменений в статьи 3.5 и 14.53 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях".

Запрещается продажа несовершеннолетним табачной или никотиносодержащей продукции, устройств для ее потребления, а также кальянов. Документ запрещает вовлекать детей в процесс потребления не только табака, но и всей никотиносодержащей продукции. В том числе так называемых конфет с никотином.