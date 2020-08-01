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01.08.2020 00:07
Рубрика: Власть

В кафе нельзя будет курить кальян

Текст: Ольга Игнатова
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В общественных местах, в том числе и в заведениях общепита, нельзя будет курить кальяны, электронные сигареты, вейпы и другую никотиносодержащую продукцию. Президент России Владимир Путин подписал закон "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросу охраны здоровья граждан от последствий потребления никотинсодержащей продукции". Об этом сообщается на сайте Кремля.

Фото: iStock
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На всю никотиносодержащую продукцию и устройства для ее употребления распространены запретительные меры, которые действуют в рамках антитабачного закона.

"Данный закон не запрещает деятельность кальянных, он запрещает использование кальянов в общепите", - пояснил первый зампред Комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский. По его словам, для сохранения своей деятельности после вступления закона в силу кальянные не должны будут предоставлять услуги питания.

Также глава государства подписал закон "О внесении изменений в статьи 3.5 и 14.53 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях".

Запрещается продажа несовершеннолетним табачной или никотиносодержащей продукции, устройств для ее потребления, а также кальянов. Документ запрещает вовлекать детей в процесс потребления не только табака, но и всей никотиносодержащей продукции. В том числе так называемых конфет с никотином.

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