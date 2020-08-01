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01.08.2020 18:35
Рубрика: Экономика

В Минэкономразвития объяснили появление информации о введении нового налога

Текст: Евгений Гайва

Введении нового налога в России не обсуждается, в утечке непроверенных данных виноваты сотрудники Министерства экономического развития, заявил в Instagram глава ведомства Максим Решетников.

Фото: Константин Завражин/РГ
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"В прессу по вине сотрудников департамента регуляторной политики, которые собирают от граждан и общественников, попали необработанные тексты", - написал Максим Решетников. Он отметил, что "ни на каких правительственных уровнях тема введения нового налога не обсуждалась и не готовилась к обсуждению".

Ранее в пресс-службе министерства отметили, что введение никаких новых налогов не обсуждается.

Ранее на сайте нормативных и правовых актов появился документ, подготовленный Минэкономразвития с предложение ввести единый оборотный налог в размере 6,2% от выручки. Он должен был заменить четыре основных налога - НДФЛ, страховые взносы, налог на добавленную стоимость и на прибыль.

Тем самым должен был быть реализован принцип равенства налогообложения.

Как пояснили в Минэкономразвития, такое предложение поступило от гражданина, и в рамках формальной процедуры должно быть учтено в проекте плана.

Экономика Финансы Налоги Правительство Минэкономразвития

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