В Москве открывается выставка к 150-летию Александра Бенуа

Музейная жизнь Москвы оживает после весеннего вирусного затишья. Дом русского зарубежья имени Солженицына на Таганке открывает выставку к 150-летию Александра Бенуа - выдающегося художника, иллюстратора и видного теоретика искусства. Пожалуй, это пока самая резонансная экспозиция года после досрочного закрытия выставки Сальвадора Дали в "Манеже".

"Своим" Александра Бенуа считают не только в России, но и во Франции, где мастер провел многие годы и реализовался как художник. Именно поэтому в наследии Бенуа - много Версаля, Альп, французских поместий. Запечатлел живописец также родной Санкт-Петербург, когда он уже стал Петроградом. Периодически выезжая во Францию, много работая над версальской темой, Бенуа привозил в Россию западноевропейские живописные веяния. Многие работы конца XIX - начала XX века, не только картины, но иллюстрированные книги, впоследствии оказались в частных коллекциях. Известный библиофил, глава Роспечати Михаил Сеславинский, назвал самые примечательные работы Бенуа, которые представлены в Доме русского зарубежья - это "Азбука" и иллюстрации к "Медному всаднику" Пушкина.

Над "Азбукой" Бенуа работал довольно долго, хотя кажется, что она написана на одном дыхании. Изначально он создавал ее для сына Николая, который впоследствии стал знаменитым театральным художником. Перед посетителями выставки это издание открыто на странице с буквой "Т", и изображен на картинке конечно же театр. Маленький Коля, когда смотрел эту азбуку, не просто запоминал буквы, а естественно придумывал свою историю по ней. Здорово развивает воображение! Детские психологи ведь говорят, что малыш воспринимает сказку совсем не так, как вы ее рассказываете. Да и взрослый, пожалуй, тоже что-нибудь придумает, глядя на рисунки Бенуа в азбуке. В "Театре" есть мотив Поля Сезанна - Пьеро и Арлекин ее главные герои. Должно быть, откуда-то из-под сцены вылезает ужасный монстр, и от него надо спасти Коломбину. Пьеро, хоть и влюблен, убежал с остальными героями, которых сейчас уже и не вспомнить. Арлекин же явно что-то задумал и планирует спасение Коломбины. Вообще эта азбука очень напоминает популярную ныне игру "Имажинариум" с абстрактными картинками, к которым нужно придумывать ассоциации.

И азбука, и Версаль, и Генуя у Бенуа - светлые. А вот иллюстрации к "Медному всаднику" Пушкина, да и сами изображения Петрограда, гораздо темнее. Эти полотна широкая общественность, в том числе рафинированная эстетствующая публика, "не поняла". И к Бенуа приклеились ярлыки, которые постреволюционная идеология помножила на десять, особенно после того, как Бенуа уехал в эмиграцию. "В "Советской энциклопедии" именно так и говорилось о художнике, - отмечает Михаил Сеславинский. - "Чуждый", "декадент"… И это пятидесятые годы. Если в то время в Москве попытались открыть выставку Бенуа, то это кончилось бы общественным осуждением". А между прочим, кто как не Бенуа внес русские ноты в европейскую культуру XX века? Например, исследователи сходятся во мнении, что не будь Бенуа, не было б "Русских сезонов" Дягилева, а, возможно, не было бы и "Мира искусства", то есть всего авангарда России.

Вот и сейчас с Бенуа начинается новая культурная жизнь Москвы, считает глава департамента культуры столицы Александр Кибовский. Подыскивая площадку под размещение экспонатов, городские власти остановились именно на Доме русского зарубежья. По своему духу это место куда более соответствует наследию Бенуа, чем тот же "Манеж". Увидеть живописные работы мастера, созданные им театральные костюмы и многие другое можно будет со 2 августа по 27 сентября.