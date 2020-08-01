В ОАЭ запустили первую в регионе атомную электростанцию

Первая в арабских странах АЭС введена в эксплуатацию в ОАЭ, сообщает издание Gulf News со ссылкой на вице-президента и премьер-министра страны, шейха эмирата Дубай Мухаммеда бин Рашида аль-Мактума.

"Успешно введен в эксплуатацию первый мирный ядерный реактор в арабском мире на АЭС "Барака" в эмирате Абу-Даби", - написал аль-Мактум в Twitter.

По его словам, специалисты загрузили ядерное топливо, провели испытания и успешно завершили операции по запуску. Целью является ввести в эксплуатацию четыре АЭС для обеспечения четверти всех потребностей страны в электричестве. Подготовительные работы к запуску АЭС продолжались на протяжении пяти месяцев.

Коммерческая деятельность южнокорейского реактора должна начаться позднее в этом году, он будет обеспечивать электроэнергией жилые дома и бизнес. ОАЭ первоначально объявили о намерении развивать атомную энергетику в 2008 году. Это лишь вторая страна на Ближнем Востоке, которая добилась успеха в этом направлении после Ирана, отмечает портал middleeasteye.net.