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01.08.2020 18:08
Рубрика: В мире

В США в летнем лагере заразились коронавирусом сотни детей

Текст: Александр Саможнев

В штате Джорджия коронавирусом заразились 260 из 597 посетителей летнего лагеря. Половина из них переносит заболевание без симптомов. Число инфицированных, вероятно, будет еще выше, так как результаты тестов были доступны только для 58 процентов исследованной группы. Это свидетельствует о том, что несовершеннолетние также восприимчивы к заболеванию, сообщает информационное агентство AP.

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Руководство лагеря проигнорировало рекомендацию Центра по контролю и профилактике заболеваний (CDS) об обязательном ношении защитных масок, требуя их только от персонала, говорится в заключении органов здравоохранения. Специалисты пришли к выводу, что не всегда соблюдались и другие меры предосторожности, включая физическую дистанцию, частую дезинфекцию поверхностей. Размещение было организовано по 26 человек в хижинах.

В докладе CDS говорится, что большинство воспитателей не достигли 21 года. Они активно участвовали в различных мероприятиях в помещении и на открытом воздухе, "включая ежедневное энергичное пение и аплодисменты".

По данным комиссии органов здравоохранения, 23 июня один из воспитателей почувствовал себя плохо. На следующий день он получил подтвержденный тест на коронавирус. После этого было проведено массовое тестирование участников лагеря. А 27 июня заведение была закрыто.

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