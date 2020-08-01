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01.08.2020 22:57
Рубрика: Общество

В ВОЗ заявили, что пандемия коронавируса продлится ещё долго

Текст: Ольга Игнатова
Фото: Алексанадр Корольков/РГ Фото: Алексанадр Корольков/РГ
Фото: Алексанадр Корольков/РГ

Пандемия коронавируса остается особой ситуацией, имеющей международное значение. К такому выводу пришли участники заседания чрезвычайного комитета Всемирной организации здравоохранения.

Фото: Михаил Синицын/РГ
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Они пришли к выводу, что коронавирус останется в популяциях ещё долго, передает РИА Новости.

В то же время представители стран выразили ВОЗ признательность за усилия по борьбе с коронавирусом. И подчеркнули,что необходимо консолидировать усилия по решению этой проблемы.

По последним данным, в мире коронавирусом заразились более 17,3 миллиона человек, свыше 675 тысяч из них скончались.

Ранее представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович ,оценивая перспективы второй волны вируса, рассказала ,"Российской газете", что снижение новых случаев коронавируса происходит не благодаря естественному течению эпидемии, а благодаря применению комплексных мер общественного здравоохранения и благодаря ответственным людям, которые соблюдают эти меры, несмотря на то, что это не просто." Даже при устойчивом снижении случаев в конкретном регионе или стране, необходимо продолжать выявлять и проверять все подозрительные случаи, изолировать и лечить подтвержденные случаи и отслеживать все их контакты и помещать на карантин. Эти меры являются основополагающими для предотвращения местной передачи вируса.​ Также необходимо продолжать соблюдать основные правила гигиены и респираторный этикет; физическое дистанцирование; обеспечивать защиту медицинского персонала от заражения, соблюдение правил гигиены в медицинских учреждениях вне зависимости от того, принимают ли они пациентов с COVID-19 или нет; и сохранять готовность системы здравоохранения для приема и лечения новых случаев", - считает Вуйнович.

По сути каждый несет ответственность, и чем больше люди знают о вирусе (как он передается) и адаптируют свое поведение, чтобы сделать себя, свои семьи и все общество более безопасными, тем выше вероятность того, что мы сможем предотвратить и контролировать вторую и возможные последующие волны, уверена она. "Если мы сможем контролировать отдельные случаи, то они не перерастут в новую вспышку. Ученые по всему миру ежедневно узнают новые факты о вирусе, нарабатываются эффективные практики, а также знания о слабых местах в ответных действиях, предпринятых за последние месяцы, поэтому есть хорошие шансы предотвратить повторение того, что произошло в первой половине года и выиграть время", - добавила Вуйнович.

Информацию о вакцинации от COVID-19 представят на ресурсе стопкоронавирус.рф
Общество Здоровье Международные организации ВОЗ Пандемия коронавируса COVID-19

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