В США суд отказался остановить строительство стены на границе с Мексикой

Верховный суд США в пятницу отказал в иске двум неправительственным организациям Sierra Club и Southern Border Communities Coalition, пытавшимся остановить возведение стены на границе с Мексикой. По итогам голосования пять судей поддержали строительство, а четверо выступили против.

В июле 2019 года Верховный суд США разрешил вашингтонской администрации использовать 2,5 миллиарда из выделенных Конгрессом средств для министерства обороны на возведение стены на американо-мексиканской границе, пишет ТАСС. В декабре в Пентагоне заявили, что в штате Аризона к концу 2020 года будет возведен новый участок ограждения, стоимость работ составит 400 миллионов долларов. Дополнительные участки стены протяженностью 724 км американские власти планируют возвести также к концу текущего года.

Пограничная стена была главным обещанием предвыборной кампании Трампа 2016 года. Ее возведение является частью жесткой иммиграционной политики нынешнего президента. По мнению главы Белого дома, стена необходима, чтобы сдержать нелегальную иммиграцию и остановить незаконный оборот наркотиков через южную границу США.